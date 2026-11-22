Ein kleiner Hund, ein mittlerweile legendärer Spruch und Millionen eingesammelte Hundstrümmerl: Die Aktion "Nimm ein Sackerl für mein Gackerl" feiert nun 20. Geburtstag. Was 2006 unter Stadträtin Ulli Sima startete, ist längst zu einer Wiener Erfolgsgeschichte geworden. Der einprägsame Spruch ist mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Das Ziel war von Anfang an klar: Weniger Hundekot auf Gehsteigen, in Parks und auf Grünflächen. Zwei Jahrzehnte später zieht die Stadt eine positive Bilanz.
Die Zahlen zum Jubiläum können sich sehen lassen. Seit dem Start der Kampagne wurden in Wien rund 371,5 Millionen Hundekotsackerl verwendet. Waren es 2006 gerade einmal 371 Sackerlspender, stehen den Hundebesitzern heute 4.200 kostenlose Spender zur Verfügung.
Und die werden fleißig genutzt: Täglich landen laut Stadt Wien mehr als 100.000 gefüllte Sackerl in den insgesamt 21.800 öffentlichen Mistkübeln. Auch die Zahl der Vierbeiner ist gestiegen. Vor 20 Jahren lebten rund 51.000 Hunde in Wien, mittlerweile sind es knapp 60.000.
"Die Verschmutzungen durch Hundekot sind stark zurückgegangen, die Kampagne hat gewirkt und wirkt noch immer", freut sich Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) über die Entwicklung.
Besonders beeindruckend ist eine weitere Zahl zum Jubiläum: Die seit 2006 gesammelten Hundstrümmerl würden laut Stadt Wien insgesamt 1.263 Sattelzüge füllen. Allein pro Jahr kommen rechnerisch rund 100 volle Lkw-Ladungen zusammen.
In den vergangenen 20 Jahren wurden außerdem rund 30.000 Hinweisschilder auf Wiener Wiesen aufgestellt, um Hundebesitzer an ihre Pflicht zu erinnern.
Neben Aufklärung und kostenlosen Sackerln setzt Wien auch auf Strafen. Wer die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners nicht entfernt, muss 70 Euro zahlen. Bei einer Anzeige können sogar bis zu 1.000 Euro fällig werden. Seit 2008 kontrollieren die WasteWatcher die Einhaltung der Sauberkeitsregeln. Mehr als 8.300 Organstrafmandate wegen liegen gelassenen Hundekots wurden seither ausgestellt.
"Wir haben informiert, Service angeboten und – wenn nichts hilft – strafen wir diejenigen, die sich nicht an die Sauberkeitsregeln in unserer Stadt halten. Dann ist Schluss mit lustig", betont 48er-Chef Josef Thon.
Nach 20 Jahren ist das "Sackerl fürs Gackerl" aus Wien kaum noch wegzudenken. Und das Einsammeln hat noch einen weiteren Vorteil: Es schützt Menschen und Tiere vor Parasiten und Krankheitserregern. Ein kleiner Griff zum Sackerl mit großer Wirkung.