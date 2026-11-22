i Die Aktion "Gackerl Sackerl" wird 20 Jahre alt. Stadt Wien 20. Jubiläum für Aktion 371 Millionen Gackerl-Sackerl: Bis zu 1.000 Euro Strafe Seit 2006 sorgt das "Sackerl fürs Gackerl" für saubere Straßen in Wien. Zum 20. Geburtstag zieht die Stadt Wien nun Bilanz. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Hund, ein mittlerweile legendärer Spruch und Millionen eingesammelte Hundstrümmerl: Die Aktion "Nimm ein Sackerl für mein Gackerl" feiert nun 20. Geburtstag. Was 2006 unter Stadträtin Ulli Sima startete, ist längst zu einer Wiener Erfolgsgeschichte geworden. Der einprägsame Spruch ist mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Das Ziel war von Anfang an klar: Weniger Hundekot auf Gehsteigen, in Parks und auf Grünflächen. Zwei Jahrzehnte später zieht die Stadt eine positive Bilanz.

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371,5 Millionen Sackerl

Die Zahlen zum Jubiläum können sich sehen lassen. Seit dem Start der Kampagne wurden in Wien rund 371,5 Millionen Hundekotsackerl verwendet. Waren es 2006 gerade einmal 371 Sackerlspender, stehen den Hundebesitzern heute 4.200 kostenlose Spender zur Verfügung.

60.000 Hunde in Wien

Und die werden fleißig genutzt: Täglich landen laut Stadt Wien mehr als 100.000 gefüllte Sackerl in den insgesamt 21.800 öffentlichen Mistkübeln. Auch die Zahl der Vierbeiner ist gestiegen. Vor 20 Jahren lebten rund 51.000 Hunde in Wien, mittlerweile sind es knapp 60.000.

"Die Verschmutzungen durch Hundekot sind stark zurückgegangen, die Kampagne hat gewirkt und wirkt noch immer", freut sich Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) über die Entwicklung.

Hundstrümmerl füllen 1.263 Sattelzüge

Besonders beeindruckend ist eine weitere Zahl zum Jubiläum: Die seit 2006 gesammelten Hundstrümmerl würden laut Stadt Wien insgesamt 1.263 Sattelzüge füllen. Allein pro Jahr kommen rechnerisch rund 100 volle Lkw-Ladungen zusammen.

Sattelzüge am Foto wurden mit Hilfe von KI erstellt. Stadt Wien

In den vergangenen 20 Jahren wurden außerdem rund 30.000 Hinweisschilder auf Wiener Wiesen aufgestellt, um Hundebesitzer an ihre Pflicht zu erinnern.

Bis zu 1.000 Euro Strafe

Neben Aufklärung und kostenlosen Sackerln setzt Wien auch auf Strafen. Wer die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners nicht entfernt, muss 70 Euro zahlen. Bei einer Anzeige können sogar bis zu 1.000 Euro fällig werden. Seit 2008 kontrollieren die WasteWatcher die Einhaltung der Sauberkeitsregeln. Mehr als 8.300 Organstrafmandate wegen liegen gelassenen Hundekots wurden seither ausgestellt.

"Wir haben informiert, Service angeboten und – wenn nichts hilft – strafen wir diejenigen, die sich nicht an die Sauberkeitsregeln in unserer Stadt halten. Dann ist Schluss mit lustig", betont 48er-Chef Josef Thon.

Die Bilder des Tages i ?

Nach 20 Jahren ist das "Sackerl fürs Gackerl" aus Wien kaum noch wegzudenken. Und das Einsammeln hat noch einen weiteren Vorteil: Es schützt Menschen und Tiere vor Parasiten und Krankheitserregern. Ein kleiner Griff zum Sackerl mit großer Wirkung.