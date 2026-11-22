i Wien Mobil Fahrrad: Leihräder werden immer öfter genutzt. Wiener Linien/Simon Wöhrer Pedale glühen Wiener Linien: 1,35 Millionen Fahrten mit Leihrädern Neuer Rekord für WienMobil Rad: Von März bis Oktober wurden die Leihräder 1,35 Millionen Mal in Wien genutzt. Auch die neuen E-Bikes boomen jetzt. Von Thomas Peterthalner 22.11.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien tritt kräftig in die Pedale! Die Leihräder der Wiener Linien sind so beliebt wie noch nie. Zwischen 1. März und 31. Oktober 2026 wurden die WienMobil Räder rund 1,35 Millionen Mal ausgeliehen.

Rad-Boom in Wien

Das sind satte 36 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit verzeichnet WienMobil Rad die erfolgreichste Saison seit dem Start im April 2022. Besonders fleißig wurde im Juli 2026 geradelt: Allein in diesem Monat gab es 211.000 Ausleihen. Auch die neuen E-Bikes kommen bei den Wienern gut an.

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Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SP): "Wien entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer echten Fahrradstadt." Sabine Hertel

180.000 Fahrten mit neuen E-Bikes

Seit Juli stehen neben den 3.100 klassischen WienMobil Rädern auch 600 E-Bikes zur Verfügung. Diese wurden bereits für rund 180.000 Fahrten genutzt. Zwei Drittel aller Fahrten dauern aber weniger als 30 Minuten. Besonders an den Wochenenden greifen die Wiener vor allem bei Kurzstrecken gerne auf die Leihräder zurück.

"Wien entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer echten Fahrradstadt", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SP). Der Ausbau der Radwege, attraktive Leihangebote und ein starkes Öffi-Netz würden dabei Hand in Hand gehen.

Beliebte Rad-Stationen

Vor allem an wichtigen Verkehrsknotenpunkten werden die Leihräder häufig genutzt. Die meisten Ausleihen gab es heuer am Praterstern, am Hauptbahnhof und beim MuseumsQuartier. Bei den E-Bikes sieht das Ranking etwas anders aus: Hier liegen der Hauptbahnhof und in Wien-Neubau die Neubaugasse und die Zieglergasse an der Spitze.

"WienMobil Rad ist heute ein fixer Bestandteil des Mobilitätsangebots in Wien", so Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl. Immer mehr Menschen würden Öffis und Leihräder miteinander kombinieren.

Wiener radelte im Oktober gleich 132-mal

Zum Saisonende sorgte eine besondere Aktion für zusätzlichen Ansporn. Bei der WienMobil Rad Challenge im Oktober konnten besonders fleißige Radfahrer eine digitale Jahreskarte gewinnen.

Insgesamt 569 Teilnehmer machten mit und absolvierten gemeinsam 5.171 Fahrten. Der Sieger legte sich besonders ins Zeug: Er lieh sich im Oktober gleich 132-mal ein WienMobil Rad aus. Das entspricht durchschnittlich mehr als vier Ausleihen pro Tag.

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12,5 Kilometer neue Radwege

Auch beim Ausbau der Radwege drückt die Stadt aufs Tempo. Seit 2021 wurden im Hauptradwegenetz mehr als 100 Kilometer neue Radinfrastruktur geschaffen. Weitere 50 Kilometer kamen im Bezirksnetz dazu. Insgesamt wurden über 250 Projekte umgesetzt. Für 2026 stehen mehr als 33 Projekte mit insgesamt 12,5 Kilometern neuen Radwegen auf dem Programm.