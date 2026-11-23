i Die derzeitige Zufahrt zur Klinik Ottakring wird ab 2027 gesperrt. Helmut Graf In Wien-Ottakring 13 Jahre Sperre! Das ändert sich bei Klinik-Zufahrt Ab 2027 soll eine neue Haupteinfahrt am Flötzersteig für die Klinik Ottakring in Betrieb gehen. Die bisherige Zufahrt in der Rankgasse wird gesperrt. Von Wien Heute 23.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Klinik Ottakring wird in den kommenden Jahren umfassend modernisiert. Das hat auch Auswirkungen auf die Verkehrssituation rund um das Spital. Wie der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) auf "Heute"-Anfrage erklärt, soll die neue Haupteinfahrt am Flötzersteig im November 2027 in Betrieb genommen werden.

Die neue Zufahrt entsteht stadtauswärts rund 100 Meter vor dem Pavillon 40 (Kinderambulanz) und wird mit einer Ampel geregelt. Künftig gelangen sowohl Rettungsfahrzeuge als auch Patienten und Besucher mit dem Auto über den Flötzersteig auf das Klinikgelände.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier entsteht die neue Zufahrt zur Klinik Ottakring. zVg

Bisherige Einfahrt wird bis 2040 gesperrt

Für Autofahrer bedeutet das eine erhebliche Umstellung: Die bisherige Hauptzufahrt in der Rankgasse wird ab 2027 wegen der Bauarbeiten stillgelegt – und das voraussichtlich bis 2040. Damit fällt die gewohnte Einfahrt für rund 13 Jahre weg.

Parkmöglichkeiten gibt es künftig in der Garage des neuen Verwaltungsgebäudes. Dort entstehen insgesamt 370 Stellplätze auf sechs Geschoßen – und damit mehr als derzeit in der Rankgasse/Montleartstraße (295 Plätze). Die Zufahrt erfolgt ebenfalls über den Flötzersteig.

Rettung darf ab 2033 wieder über Rankgasse fahren

Fußgänger können die Klinik hingegen weiterhin über die Rankgasse erreichen. Ein eigener Durchgang soll dafür sorgen, dass auch die Verbindung in Richtung U3 erhalten bleibt. Zudem befindet sich bei der neuen Einfahrt eine Haltestelle der Buslinie 48A.

Die Bilder des Tages i ?

Eine erste Änderung ist bereits für 2033 vorgesehen. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der neuen Zentralklinik sollen Rettungsfahrzeuge wieder über die Rankgasse zufahren können.

Neue Verkehrsorganisation ab 2040

Ab 2040 wird der Verkehr rund um das Spital dann neu organisiert. Die Rankgasse soll künftig vor allem Fußgängern und Öffi-Nutzern vorbehalten bleiben. Eine sogenannte Kiss-&-Ride-Zone ermöglicht es Autofahrern, Patienten direkt beim Spital abzusetzen oder abzuholen.

Über die Einfahrt am Flötzersteig werden dann zwei Parkgaragen erreichbar sein. Auch die bisherige Garage, die derzeit über die Rankgasse angefahren wird, soll wieder zur Verfügung stehen.

1,4 Milliarden Euro für neue Klinik

Die neue Zufahrt ist allerdings nur ein kleiner Teil eines gewaltigen Bauprojekts. Bis 2040 soll die Klinik Ottakring nahezu vollständig umgebaut werden. Die Stadt Wien veranschlagte dafür bei der Präsentation des Siegerprojekts im Oktober 2024 rund 1,4 Milliarden Euro. Aus den derzeit rund 80 Pavillons sollen vier moderne Zentralgebäude werden.

Geplant sind eine neue Zentralklinik, ein eigenes Eltern-Kind-Zentrum, ein Psychiatrisches Zentrum und das Verwaltungsgebäude. In der Zentralklinik sollen künftig Ambulanzen, Operationssäle, die Notaufnahme und Bettenstationen unter einem Dach untergebracht sein. Für Patienten sind Ein- und Zweibettzimmer sowie begrünte Dachterrassen vorgesehen. Denkmalgeschützte Pavillons bleiben erhalten.

Neue Verwaltung mit 220 Arbeitsplätzen

Ein wichtiger Meilenstein ist bereits erreicht: Der Rohbau des neuen Verwaltungsgebäudes ist fertig. Dort entstehen 220 Büroarbeitsplätze und ein 600 Quadratmeter großes Veranstaltungszentrum. Geheizt und gekühlt wird künftig mit Geothermie. Eine begrünte Fassade soll zudem den Verkehrslärm vom Flötzersteig dämpfen.

Auch medizinisch wird bereits umgebaut. Für die Unfallchirurgie und die Plastische Chirurgie wurde ein temporärer Holzmodulbau errichtet. Rund 57 Millionen Euro fließen in die Modernisierung dieser Bereiche, die 2033 in die neue Zentralklinik übersiedeln sollen.