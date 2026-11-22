i Yoshi ist sehr verschmust. Tierquartier Wien Gelähmter Kater Kleiner Kämpfer Yoshi braucht Hilfe: So gehts ihm jetzt Gelähmt im Müllraum entsorgt, kämpft sich Kater Yoshi im Wiener Tierquartier zurück ins Leben. Doch für die Behandlung brauchen die Pfleger Spenden. Von Thomas Peterthalner 22.11.2026, 17:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kater Yoshi wurde gelähmt in einem Karton im Müllraum eines Wohnhauses in Wien gefunden, war herzlos ausgesetzt worden. Seither wird der kleine Kater im Tierquartier Wien liebevoll versorgt. Jetzt gibt es Neuigkeiten von dem tapferen kleinen Kater.

Intensive Pflege für Yoshi

Yoshi befindet sich nach wie vor in Quarantäne. Als er im Tierquartier ankam, litt er unter starkem Wurmbefall. Mittlerweile wurde der Kater entwurmt und geimpft. Seine Lähmung macht ihm allerdings weiterhin schwer zu schaffen.

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Yoshi chillt im Tierquartier Tierquartier Wien

Er wird zu Schmusekater

Besonders berührend ist, wie viel Vertrauen der kleine Kämpfer trotz seines schweren Schicksals zeigt. Sobald Yoshi seine Pfleger sieht, zieht er sich mit seinen Vorderpfoten zu ihnen. Sein Ziel: ein gemütlicher Platz auf dem Schoß.

Dort kuschelt sich der Kater ganz eng an seine Betreuer und genießt jede Streicheleinheit. "Wenn er so auf dem Schoß liegt, würden wir am liebsten noch ein bisserl länger sitzen bleiben", schreiben die Tierquartier-Pfleger auf Facebook.

Tierquartier bittet um Spenden

Bis Yoshi in ein geeignetes neues Zuhause ziehen kann, wird es noch länger dauern. Der Kater ist weiterhin auf tägliche Unterstützung und tierärztliche Betreuung angewiesen. Das Tierquartier bittet deshalb um Spenden, um die Versorgung des kleinen Kämpfers finanzieren zu können.

Die Bilder des Tages i ?

Wer helfen möchte, findet alle Informationen unter tierquartier.at. Eines steht jedenfalls fest: Seinen Lebensmut und seine Lust auf ausgiebige Kuscheleinheiten hat Yoshi trotz allem nicht verloren.