i Evelyn Marie Seidel (77) mit Blumen am Diana-Denkmal in Wien-Meidling. Sabine Hertel Royale Reise Lady-Di-Club! Gründerin pilgert zu Prinzessin nach Wien Sie sieht selbst aus wie ein Mitglied der "Royal Family", gründete einen Lady-Diana-Fanclub. Ihre Liebe zur Prinzessin ist in Stein gemeißelt! Von Devlet Orhan 23.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Koffer, ein Rollator und eine große Leidenschaft für Prinzessin Diana: Evelyn Marie Seidel aus Hameln in Deutschland nimmt eine weite Reise auf sich, um der einstigen "Königin der Herzen" in Wien-Meidling einen besonderen Besuch abzustatten. Mit royalem Hut, blauem Umhang und farblich dazu abgestimmter Tasche in Königsblau könnte die 77-Jährige selbst als Mitglied eines Königshauses durchgehen.

Gedenken an Diana

Alle paar Jahre besucht die Deutsche das Diana-Denkmal im Park des Caritas-Pflegewohnhauses Schönbrunn in der Schönbrunner Straße 295 in Wien-Meidling. Für die leidenschaftliche Royal-Anhängerin war es bereits der dritte Besuch bei der Gedenkstätte der legendären Prinzessin.

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Prinz William machte ihr Kompliment

Die 77-Jährige ist schon immer ein großer Fan der englischen Royals. Ein Erlebnis blieb ihr besonders in Erinnerung: Bei einem Besuch von Prinz William in Hamburg kam sie mit dem englischen Thronfolger ins Gespräch, spontan überreichte sie ihm eine Broschüre ihres Diana-Clubs. Der Prinz strahlte sie an, machte Seidel ein unerwartetes Kompliment. "Ich liebe ihren Hut", soll Prinz William gesagt haben. "Oh, da wäre ich beinahe umgefallen", erinnert sie sich lachend. Den besonderen Hut bewahrt sie bis heute zu Hause auf.

Wer war Prinzessin Diana? Geboren am 1. Juli 1961 in Großbritannien. Heiratete 1981 den damaligen Prinz Charles. Mutter von Prinz William und Prinz Harry. Wegen ihres sozialen Engagements als "Königin der Herzen" bekannt. 1996 wurde die Ehe mit Charles geschieden. Diana starb am 31. August 1997 mit nur 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris.

Bei Royals in London

Für die Senioren im Pflegewohnhaus brachte Seidel ebenfalls zahlreiche Geschichten aus der Welt der Royals mit. Sie hofft, noch oft nach Wien kommen zu können – gesundheitlich geht es ihr gut. "Ich möchte noch viele Jahre leben und hoffe das auch", so die 77-Jährige. Für 2027 hat sie bereits große Pläne: Zum 30. Todestag von Diana möchte sie Freunde aus aller Welt in London wiedersehen. "Wir lieben diese Prinzessin und wir werden diesen Tag schön gestalten mit allen", freut sich Seidel.

Mit 77 Jahren reist Evelyn Marie Seidel für Lady Di nach Wien i ?

Nähe zu Menschen faszinierend

25 Jahre lang leitete Seidel den von ihr gegründeten "Lady Di-Club Germany". Besonders Dianas Nähe zu den Menschen faszinierte sie. "Sie beugte sich herab zu den Leuten, zu den alten Leuten, zu den Kindern", erzählt sie im Gespräch mit "Heute". Für die 77-Jährige steht fest: "Sie ist eine einmalige Prinzessin, die der Welt geschenkt wurde. Leider auch wieder genommen wurde."

Name auf Diana-Denkmal

Auch mit dem Wiener Denkmal verbindet sie eine besondere Geschichte. Bei der ursprünglichen Enthüllung am Cobenzl in Wien-Döbling durfte Seidel nach eigenen Angaben vor mehr als 600 Menschen sprechen. Ihr Name ist sogar auf dem Denkmal verewigt. "Das ist mein Dankeschön, dass ich so viel tolle, ehrenamtliche, schöne Arbeit für diese Prinzessin bis jetzt geleistet habe", erzählt sie stolz. Die englische Prinzessin sei "eine Muse" und ein Leitstern für die deutsche Fanclub-Gründerin.