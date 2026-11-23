i XXL-Musical kommt nach Wien Stiftung Creative Kirche 1.000 Sänger gesucht Bethlehem in der Stadthalle! XXL-Musical bald in Wien Am 12. Dezember 2027 feiert das XXL-Musical "Bethlehem" in der Wiener Stadthalle Österreich-Premiere. Dafür werden ab sofort 1.000 Sänger gesucht. Von Devlet Orhan 23.11.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du singst gerne und wolltest schon immer auf einer großen Bühne stehen? Dann bietet sich jetzt eine besondere Gelegenheit! Beim Chormusical "Bethlehem" kannst Du Teil einer riesigen Bühnenshow werden. Für die Aufführung werden Stimmen aus ganz Österreich gesucht.

Hinter der Produktion stehen Komponist Dieter Falk, der auch schon die Musik für "Maria Theresia" geschrieben hat, und Musicalautor Michael Kunze, bekannt durch "Elisabeth", "Tanz der Vampire" und "Mozart!". Gemeinsam bringen sie die christliche Weihnachtsgeschichte in einer modernen Inszenierung auf die Bühne.

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Auch Anfänger können mitmachen

Dreh- und Angelpunkt der Show ist ein riesiger Chor, der für Gänsehautmomente sorgen soll. Mitmachen können sowohl erfahrene Chorsänger als auch Menschen ohne Chorerfahrung – also jeder, der gerne singt.

Spezielle Übungsmaterialien und Lieder erleichtern den Einstieg. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort hier anmelden.

Weihnachtsgeschichte ganz anders

Statt eines klassischen Krippenspiels erwartet das Publikum laut Erzdiözese Wien eine Mischung aus Gospel, Pop, Balladen und Weihnachtsliedern. "Musikalisch ist eine Mischung aus Gospel auf der einen Seite und klassischen Elementen wie Weihnachtsliedern auf der anderen Seite zu hören – und das Ganze neu arrangiert", erklärt Falk.

Die Inszenierung greift aktuelle Themen auf und vermittelt eine Friedensbotschaft. In Deutschland hat das Erfolgsformat laut Veranstalter bereits mehr als 21.000 Sänger begeistert.

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Ehrenschutz von Erzbischof und Bürgermeister

Hinter dem Projekt stehen die Erzdiözese Wien, die Evangelische Kirche in Österreich und die deutsche Stiftung Creative Kirche. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP) übernimmt den Ehrenschutz.

Auch Erzbischof Josef Grünwidl und die evangelische Bischöfin Cornelia Richter unterstützen das Event. Prominenter Projektpate ist der deutsche Arzt, Moderator und Kabarettist Eckart von Hirschhausen.