Ab 1. Jänner 2027 müssen die Wiener gleich für mehrere Leistungen der Stadt mehr bezahlen. Das betrifft nicht nur die Öffis, sondern auch Wasser, Kanal und Müllabfuhr.
Bei den Betriebskosten müssen sich die Wiener auf höhere Rechnungen einstellen. Die Gebühren für Wasser und Kanal steigen mit Jahresbeginn um jeweils 4,6 Prozent.
Ein Kubikmeter Wasser kostet künftig 2,37 statt 2,27 Euro. Bei der Kanalgebühr steigt der Preis von 2,49 auf 2,60 Euro pro Kubikmeter. Damit werden für beide Leistungen zusammen künftig 4,97 statt 4,76 Euro pro Kubikmeter fällig.
Auch die Müllabfuhr wird teurer. Hier steigen die Gebühren um 4,5 Prozent. Die Anpassungen wurden bereits im August angekündigt und werden automatisch valorisiert, wenn zum Stichtag ein Schwellenwert überschritten ist. Dieser ist an den Verbraucherpreisindex gekoppelt.
Ein Besonders heiß diskutiertes Thema ist die Preiserhöhung für Fahrgäste der Wiener Linien. Erst 2026 wurde die Jahreskarte von 365 auf 467 Euro erhöht. Ab Jänner 2027 kostet sie bei Einmalzahlung bereits 483,10 Euro. Das sind weitere 16,10 Euro mehr.
Die Wiener Linien passen ihre Tarife künftig jährlich an die Inflation an. Für 2027 beträgt die Erhöhung 3,45 Prozent. Bestehende Jahreskarten bleiben bis zum nächsten Weiterbezug zum vereinbarten Preis gültig.
Für die Stadt Wien bedeuten die höheren Gebühren zusätzliche Einnahmen. Insgesamt sind im Budget 2027 rund 725 Millionen Euro an Gebühreneinnahmen vorgesehen. Das sind laut Finanzdirektor Christoph Maschek rund 30 Millionen Euro mehr als im Voranschlag für 2026. Gleichzeitig will die Stadt ihren Sparkurs fortsetzen. Das geplante Defizit soll von 2,62 Milliarden Euro im Voranschlag 2026 auf 1,46 Milliarden Euro im Jahr 2027 sinken.
Dabei gab es bei der Vorstellung des Wiener Budgets am Montag (23.11) auch eine gute Nachricht: Neue Gebühren oder Abgaben sind für 2027 nicht geplant.
Auch zusätzliche Erhöhungen über die gesetzlich vorgesehenen Inflationsanpassungen hinaus soll es nicht geben. Für viele Haushalte steigen die Fixkosten dennoch.