i Auch die Gebühren für die Müllabfuhr der MA 48 steigen. Denise Auer Neue Preise ab Jänner Wasser, Müll, Kanal – das wird 2027 in Wien teurer Die Wiener müssen ab Jänner für Öffis, Wasser, Kanal und Müll mehr bezahlen. Die Gebühren werden valorisiert. Neue Abgaben gibt es aber nicht. Von Niklas Burger 24.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab 1. Jänner 2027 müssen die Wiener gleich für mehrere Leistungen der Stadt mehr bezahlen. Das betrifft nicht nur die Öffis, sondern auch Wasser, Kanal und Müllabfuhr.

Wasser und Kanal steigen um 4,6 Prozent

Bei den Betriebskosten müssen sich die Wiener auf höhere Rechnungen einstellen. Die Gebühren für Wasser und Kanal steigen mit Jahresbeginn um jeweils 4,6 Prozent.

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10 Cent mehr für Wasser

Ein Kubikmeter Wasser kostet künftig 2,37 statt 2,27 Euro. Bei der Kanalgebühr steigt der Preis von 2,49 auf 2,60 Euro pro Kubikmeter. Damit werden für beide Leistungen zusammen künftig 4,97 statt 4,76 Euro pro Kubikmeter fällig.

Auch die Müllabfuhr wird teurer. Hier steigen die Gebühren um 4,5 Prozent. Die Anpassungen wurden bereits im August angekündigt und werden automatisch valorisiert, wenn zum Stichtag ein Schwellenwert überschritten ist. Dieser ist an den Verbraucherpreisindex gekoppelt.

Öffis bald teurer

Ein Besonders heiß diskutiertes Thema ist die Preiserhöhung für Fahrgäste der Wiener Linien. Erst 2026 wurde die Jahreskarte von 365 auf 467 Euro erhöht. Ab Jänner 2027 kostet sie bei Einmalzahlung bereits 483,10 Euro. Das sind weitere 16,10 Euro mehr.

Die Wiener Linien passen ihre Tarife künftig jährlich an die Inflation an. Für 2027 beträgt die Erhöhung 3,45 Prozent. Bestehende Jahreskarten bleiben bis zum nächsten Weiterbezug zum vereinbarten Preis gültig.

Stadt nimmt 30 Millionen Euro mehr ein

Für die Stadt Wien bedeuten die höheren Gebühren zusätzliche Einnahmen. Insgesamt sind im Budget 2027 rund 725 Millionen Euro an Gebühreneinnahmen vorgesehen. Das sind laut Finanzdirektor Christoph Maschek rund 30 Millionen Euro mehr als im Voranschlag für 2026. Gleichzeitig will die Stadt ihren Sparkurs fortsetzen. Das geplante Defizit soll von 2,62 Milliarden Euro im Voranschlag 2026 auf 1,46 Milliarden Euro im Jahr 2027 sinken.

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Keine neuen Gebühren geplant

Dabei gab es bei der Vorstellung des Wiener Budgets am Montag (23.11) auch eine gute Nachricht: Neue Gebühren oder Abgaben sind für 2027 nicht geplant.

Auch zusätzliche Erhöhungen über die gesetzlich vorgesehenen Inflationsanpassungen hinaus soll es nicht geben. Für viele Haushalte steigen die Fixkosten dennoch.