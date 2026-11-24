i So sieht es bei Bageterie Boulevard aus. Am 1. Dezember eröffnet die Baguette-Kette ihr erstes Lokal in Österreich. ConnorJandourekPhotostudio/zVg Im Auhof-Center Neue Gastro-Kette eröffnet 1. Filiale in Österreich Die Baguette-Kette Bageterie Boulevard kommt nach Österreich. Am 1. Dezember eröffnet das erste Lokal im Wiener Auhof Center. Von Niklas Burger 24.11.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien gibt es bald eine neue Adresse für den schnellen Hunger! Die Gastronomiekette Bageterie Boulevard startet erstmals in Österreich durch. Am 1. Dezember 2026 eröffnet das Unternehmen sein erstes Restaurant in Wien-Penzing. In Tschechien und der Slowakei ist die Marke bereits mit mehr als 75 Restaurants vertreten. Nun will die Kette auch die österreichischen Kunden von ihrem Konzept überzeugen.

Baguettes, Wraps und Salate

Im Mittelpunkt stehen frisch zubereitete Baguettes, die erst nach der Bestellung belegt und innerhalb weniger Minuten serviert werden. Dabei setzt das Unternehmen auf unterschiedliche Geschmackskombinationen, die von der europäischen Küche inspiriert sind.

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Neben warmen und kalten Baguettes gibt es auch Wraps, Salate, Suppen und verschiedene Beilagen. Wer es leichter mag, findet mit der sogenannten BeBalance-Linie entsprechende Alternativen. Auch glutenfreie Optionen, Frühstücksvariationen sowie spezielle Angebote für Kinder und Studenten sind vorgesehen.

Eine weitere Besonderheit: Dreimal jährlich sollen im Rahmen des sogenannten "Chef Menu" neue, zeitlich begrenzte Gerichte auf die Speisekarte kommen. Diese werden gemeinsam mit Köchen entwickelt und sollen für Abwechslung sorgen.

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2. Restaurant bereits in Planung

Hinter Bageterie Boulevard steckt die familiengeführte Crocodille Group. Die Marke wurde vor mehr als 23 Jahren gegründet und ist vor allem in Mitteleuropa bekannt.

"Wir haben bewiesen, dass frisch zubereitete, von der europäischen Küche inspirierte Speisen schnell und zu einem erschwinglichen Preis angeboten werden können", erklärt Gründer Petr Cichoň.

Mit Wien soll die Expansion allerdings noch lange nicht abgeschlossen sein. Bereits im Frühjahr 2027 ist ein zweiter Standort in Österreich geplant. Wo dieser eröffnen wird, ist noch nicht bekannt.