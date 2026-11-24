i Nach dem Aus für den Richard-Lugner-Park soll nun ein Weg in Wien-Döbling an den verstorbenen Baumeister erinnern. Helmut Graf Zweiter Anlauf Richard Lugner soll statt Platz nun Weg bekommen Nach dem Aus für den Richard-Lugner-Park in Wien-Döbling gibt es einen neuen Vorstoß. Nun soll ein Weg nach dem Baumeister benannt werden. Von Niklas Burger 24.11.2026, 20:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Bezirk Döbling gibt nicht auf! Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von Richard Lugner soll dem Wiener Original noch eine besondere Ehre zuteilwerden. Nachdem die Pläne für einen Richard-Lugner-Park im September im Wiener Rathaus gescheitert waren, gibt es nun einen neuen Anlauf.

Diesmal steht der Weinbauschulweg in Grinzing im Mittelpunkt. Geht es nach einem Anrainer, soll dieser künftig Richard-Lugner-Weg heißen. Einen entscheidenden Vorteil hätte die Umbenennung: Da es dort keine Anrainer gibt, müsste niemand seine Wohnadresse ändern lassen.

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Bezirkschef begeistert von Lugner-Plan

Beim Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch (VP) stößt die Idee auf offene Ohren. "Ich finde das natürlich klass", sagt der Bezirkschef laut Krone. Da zunächst der Bezirk zuständig ist, rechnet Resch damit, dass der Antrag bei ihm landen wird. Eine politische Mehrheit in Döbling dürfte dem Vorhaben sicher sein. Ob die Stadt Wien diesmal grünes Licht gibt, steht allerdings noch in den Sternen.

Park-Aus sorgte für Polit-Wirbel

Wie Heute berichtete, hatte die Döblinger Bezirksvertretung bereits im September mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP, SPÖ und Neos eine Ehrung für den prominenten Baumeister befürwortet. Eine Grünfläche unweit seiner Villa in Grinzing sollte nach ihm benannt werden. Doch im Rathaus stellten sich SPÖ, Grüne und Neos gegen den Antrag. Kritik an Lugners Umgang mit Frauen sowie Vorwürfe der Homophobie sorgten in der Debatte für Zündstoff.

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FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss übte damals heftige Kritik an der Entscheidung. Auch Bezirkschef Resch zeigte sich enttäuscht. Immerhin habe Lugner Tausende Arbeitsplätze geschaffen und sei von der Stadt Wien selbst mit einem Ehrenzeichen ausgezeichnet worden.

Bezirkschef gibt Hoffnung nicht auf

Ob Mörtel nun im zweiten Anlauf doch noch auf einem Wiener Straßenschild verewigt wird, bleibt abzuwarten. Resch jedenfalls gibt die Hoffnung nicht auf.