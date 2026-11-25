i Eine betroffene Mutter trauert dem KIndergarten jetzt schon nach. Sabine Hertel Eltern kämpfen um Standort Kindergarten-Aus in Wiener City: Familie kämpft dagegen Der Kindergarten am Schottenring schließt laut MA 10 am 1. September 2027. Eine Wiener Familie kämpft weiter um den Standort. Von Niklas Burger 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Tochter geht gerne hin, die Eltern schätzen das Team – doch der Kindergarten am Schottenring 28 in der Wiener Innenstadt soll geschlossen werden. Für Ginte W. steht damit mehr als ein Betreuungsplatz auf dem Spiel. Sie kämpft um einen vertrauten Ort für ihr Kind und kritisiert die bereits eingeschränkten Betreuungszeiten.

Seit Herbst 2024 besucht das ältere der beiden Kinder den städtischen Kindergarten. Auch das jüngere Kind würden die Eltern gerne dort anmelden, sobald es drei Jahre alt ist. Doch daraus könnte nichts werden.

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"Zu wenig Interesse" – Stadt begründet Kindergarten-Aus

"Von einer möglichen Schließung haben wir bei einem Elternabend erfahren. Einige Eltern haben ihre Kinder angesichts der Unsicherheit bereits abgemeldet." so Ginte W.

Die Familie kritisiert außerdem die Präsentation des Standorts auf der städtischen Website. Bei der eigenen Suche sei ihr der Kindergarten zunächst gar nicht aufgefallen. Erst im Gespräch mit einem Mitarbeiter der MA 10 hätten die Eltern von der Möglichkeit erfahren.

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"Ein schöner, zentraler Kindergarten, den niemand findet, hat kein Interessen-, sondern ein Kommunikationsproblem", sagt der Familienvater John W. Sein Wunsch: Die Stadt solle den Standort bekannter machen.

"Wir schätzen sehr die Ruhe, Besonnenheit und das Einfühlungsvermögen, mit denen die Erzieherinnen und Pädagoginnen am Schottenring 28 unsere Kinder begleiten." schildert Ginte W. bei einem Lokalaugenschein.

Laut Stadt nur geringe Nachfrage

Inzwischen wurde aus der Befürchtung ein konkreter Schließungsplan: Derer Kindergarten soll mit 1. September 2027 schließen. Die Stadt begründet das mit seit Jahren geringen Anmeldezahlen. Derzeit würden 14 Kinder die verbliebene Gruppe besuchen. Fünf kämen im kommenden Jahr in die Schule, den übrigen neun würden Ersatzplätze am Rudolfsplatz angeboten.

Bezirksvorsteher Markus Figl unterstützt den Erhalt. Laut seiner übermittelten Stellungnahme sei der Bezirk über die möglichen Schließungspläne vorab nicht informiert worden. "Unser Ziel ist eindeutig: Dieser Kindergarten muss erhalten bleiben", betont er.