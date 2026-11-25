i Chef Thomas Nolle (links) präsentiert seine neuesten Adventkränze. Denise Auer Tradition mal anders Teddys und Drachen: Florist entwirft coole Adventkränze Die Adventzeit steht vor der Türe! In ganz Wien suchen Menschen in Feierlaune ihren perfekten Adventkranz. Ausgefallene Versionen gibt es in Hietzing. Von Österreich Heute 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt Reisig gibt es Teddys und Drachen! Die Adventkränze des Blumenhauses Hietzing (Hietzinger Hauptstraße 11) werden von Jahr zu Jahr ausgefallener. Dabei sind die traditionsreichen Gebinde nicht nur schick, sondern auch noch nachhaltig, wie Chef Thomas Nolle stolz erklärt.

Flauschig oder sommerlich?

"Kundenfavorit und auch mein persönlicher sind die Teddy-Kränze", so Nolle im "Heute"-Talk. Sie erinnern nicht nur viele an ihre Kindheit, die flauschigen Kuscheltiere sind noch dazu gerade voll im Trend.

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Für staunende Kunden sorgt auch der knallige "Korallenriff-Kranz" in der Auslage. Das gute Stück erinnert an ein Korallenriff, versteckt zwischen Anemonen finden sich kleine Seepferdchen und Fische. "Der ist bereits verkauft, wir dürfen ihn aber trotzdem noch eine Zeit in der Auslage zeigen", freut sich Nolle.

Wiens verrückteste Adventkränze i ?

Für alle, die mit der Tradition nicht brechen wollen, aber einfach keine Weihnachtsfans sind, gibt es den "Grinch-Kranz" mit Figürchen des berühmten grünen Weihnachtsmuffels.

Kränze ab 100 Euro

Gearbeitet wird an den Kreationen eigentlich das ganze Jahr, von der Idee bis zur Umsetzung vergeht also einiges an Zeit. "Schon wenn der Verkauf beginnt, denken wir an die nächsten Ideen – alles wird aufgeschrieben", erklärt der Chef.

Wichtig dabei: Die Adventkränze sind nachhaltig. Das Material rieselt nicht wie das trockene Tannenreisig, sondern bleibt Jahr für Jahr schön. Nur die Kerzen müssen ausgetauscht werden. Preislich starten die Kränze bei 100 Euro, je extravaganter, desto teurer. Viele der Kunstwerke liegen zwischen 300 und 500 Euro.