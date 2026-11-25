i Wien im Afterwork-Fieber: Jeden Freitag wird ab sofort auf der Augustinerbastei gefeiert. cineart.at Punsch mit Opernblick Albertina Wien: Diese Winter-Party hat ein Zuckerl Die ALBERT&TINA Winter Edition läuft bis 18. Dezember freitags auf der Augustinerbastei. Zum Eintritt gibt's einen Museumsbesuch gratis. Von Devlet Orhan 25.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Punsch mit Blick auf die Staatsoper und dazu DJ-Musik statt Weihnachtslieder: Bei der Wiener Albertina wird der Advent zum Partyvergnügen. Bei der ALBERT&TINA Winter Edition 2026 kannst du den Feierabend hoch über dem Albertinaplatz genießen. Neben Glühwein stehen weitere warme und kalte Getränke auf dem Programm.

Nach dem Auftakt am 20. November stehen noch vier Termine an: am 27. November sowie am 4., 11. und 18. Dezember. Gefeiert wird jeweils von 18 bis 23 Uhr.

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Gratis ins Museum - so funktioniert's

Ein besonderes Zuckerl gibt es für alle Partygäste: Im Eintrittspreis ist ein einmaliger kostenloser Museumsbesuch in der Albertina enthalten.

Das dafür notwendige Ticket wird beim Check-in der Veranstaltung separat ausgegeben und ist bis zum 30. Dezember 2026 gültig. Damit können Besucher alle angebotenen Ausstellungen während der regulären Öffnungszeiten besichtigen.

Wichtig: Das Veranstaltungsticket allein berechtigt nicht zum kostenlosen Museumsbesuch. Das separate Museumsticket muss direkt vor Ort abgeholt werden.

So kommst du zur Winter-Party Veranstaltungsort: Albertina-Bastei, Albertinaplatz 1, 1010 Wien Anreise mit den Öffis: U-Bahn: U1, U2 und U4 bis Karlsplatz/Oper oder U3 bis Stephansplatz Straßenbahn: Linien 1, 2, D und 71 bis Kärntner Ring/Oper Badner Bahn: bis Kärntner Ring/Oper Tipp: Von der U-Bahn-Station Karlsplatz/Oper erreichst du die Albertina in wenigen Gehminuten.

Tickets gibt es bereits ab 9 Euro

Wer bei der Winter-Party dabei sein möchte, muss nicht tief in die Tasche greifen. Die Eintrittspreise sind gestaffelt.

Ticketpreise: 9 Euro: Early-Entry-Ticket bei Online-Buchung mit Einlass zwischen 18 und 19 Uhr

Early-Entry-Ticket bei Online-Buchung mit Einlass zwischen 18 und 19 Uhr 12 Euro: Ermäßigtes Vorverkaufsticket für den gesamten Abend

Ermäßigtes Vorverkaufsticket für den gesamten Abend 14 Euro: Reguläres Ticket online oder an der Abendkassa

Reguläres Ticket online oder an der Abendkassa Zahl der gleichzeitig anwesenden Besucher auf maximal 2.000 begrenzt.

Tickets sind über ALBERT&TINA erhältlich. Beim günstigsten Ticket ist allerdings Pünktlichkeit gefragt: Der Einlass muss vor 19 Uhr erfolgen, sonst verliert das Ticket seine Gültigkeit beziehungsweise wird ein Aufpreis fällig.

Eine weitere Einschränkung gibt es: Der Zutritt ist ausschließlich ab 21 Jahren gestattet. Ein amtlicher Lichtbildausweis ist erforderlich.

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Schlechtwetter kann Party stoppen

Da die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet, spielt auch das Wetter eine entscheidende Rolle. Bei ungünstigen Bedingungen kann die Party abgesagt werden. Wird ein Termin wegen schlechten Wetters vorab abgesagt, behalten bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit für die nächste Veranstaltung.