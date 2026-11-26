i Moritz Huth übernimmt die Geschäftsführung von "Mama & der Bulle" am Spittelberg. Sabine Hertel "Mama & der Bulle" Steaks ab 19,90 Euro – neues Lokal eröffnete in Wien Die Gastro-Familie Huth expandiert: Am Spittelberg eröffnete das zweite "Mama & der Bulle". Auf der Speisekarte stehen saftige Steaks und Burger. Von Wien Heute 26.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuwachs in der Wiener Restaurant-Szene: Mit einem zweiten Standort ihres Steak- und Burgerkonzepts "Mama & der Bulle" (das erste Lokal befindet sich in der Schellinggasse) setzt die bekannte Gastro-Familie Huth ihren Expansionskurs fort.

Das neue Lokal in der Siebensterngasse 14 (Wien-Neubau), das sich auf rund 450 Quadratmetern über drei Etagen erstreckt, wird von Moritz Huth geführt. Für ihn ist es das erste Restaurant, das er als Geschäftsführer selbst verantwortet. Im Mittelpunkt des Konzepts steht ein ganz besonderes Stück Fleisch: das sogenannte Flat Iron Steak. Dabei handelt es sich um Fleisch, das als besonders zart und geschmacksintensiv gilt.

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Flat Iron Steak im Fokus

"Bei uns dreht sich alles um das Flat Iron Steak – ein Stück aus der hinteren Schulter, das mit hervorragender Qualität und einem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt, das selbst Klassiker wie Filet oder Ribeye in den Schatten stellt", meint Moritz Huth.

Das Flat Iron Steak gibt es in zwei Größen: 210 Gramm kosten 19,90 Euro, für die größere Portion mit 350 Gramm werden 27,90 Euro fällig. Wer lieber zu den klassischen Varianten greift, kann ein Entrecôte mit 250 Gramm um 24,90 Euro oder ein Ribeye mit 300 Gramm um 29,90 Euro bestellen. Dazu gibt es klassische Steak-Pommes (5,30 Euro), Süßkartoffel-Pommes (5,80 Euro), getrüffeltes Erdäpfelpüree (6,30 Euro) oder knusprige Mac'n'Cheese (5,80 Euro).

Viele verschiedene Burger-Varianten

Doch nicht nur Steakfans kommen auf ihre Kosten. Auch Burger spielen im neuen Lokal eine wichtige Rolle. Der klassische Cheeseburger mit Flat-Iron-Patty, doppeltem Cheddar, Senf, Mayonnaise, Salat und Tomaten kostet 14,90 Euro.

Der "Mama's Burger" mit Sauce béarnaise und glasierten Schalotten ist um 15,90 Euro erhältlich. Für den Bacon Cheeseburger oder den Chili Cheeseburger mit Jalapeños und scharfer Habanero-Aioli werden ebenfalls 15,90 Euro verlangt.

Zweites "Mama & der Bulle" am Spittelberg i ?

Beef Tatar Burger als Special

Eine Besonderheit ist der Flat Iron Steak Burger um 16,90 Euro. Statt eines klassischen Fleischlaibchens kommen hier rosa gebratene Steakscheiben ins Burgerbrot. Auch vegetarische Alternativen mit pflanzlichem Patty stehen auf der Karte. Die Preise liegen zwischen 14,90 und 15,90 Euro.

Exklusiv als "Spittelberg Special" wird ein Beef Tatar Burger angeboten. Darin stecken 150 Gramm Beef Tatar, würzige Mayonnaise und knusprige Zwiebeln. Preis: 16,90 Euro. Wer es lieber leichter mag, kann zum Caesar Salad mit Parmesan und Croutons um 11,80 Euro greifen. Dieser lässt sich gegen Aufpreis unter anderem mit Avocado, knusprigen Hühnerbruststreifen, Garnelen oder Flat-Iron-Steakstreifen ergänzen.

Konzept wird laufend weiterentwickelt

Auch für Naschkatzen ist gesorgt: Ein New York Cheesecake kostet sieben Euro, ein flüssiger Schokokuchen acht Euro. Besonders auffällig ist die riesige hausgemachte Vanille-Crème-brûlée für zwei Personen um 15 Euro.

Für Moritz Huth geht es bei seinem ersten eigenen Restaurant vor allem darum, das Steak- und Burgerkonzept laufend weiter zu entwickeln: "Wir kaufen nicht einfach das, was alle haben. Wir wählen bewusst aus, probieren aus und arbeiten so lange an den Details, bis alles stimmt. Unser Anspruch ist es, das, was auf den Teller kommt, immer weiter zu perfektionieren", betont der junge Gastronom.