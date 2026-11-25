i Nach dem Aus des Café Engländer wagt das Ex-Team einen Neustart. Google Street View Neues Lokal geplant Café Engländer: Jetzt meldet sich Ex-Team zurück Das Wiener Kultlokal sperrte im Herbst vorzeitig zu. Eine Nachricht auf Instagram dürfte vielen Stammgästen nun neue Hoffnung machen. Von Devlet Orhan 25.11.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst der große Gastro-Eklat, jetzt das Comeback: Nach der vorzeitigen Schließung des Wiener Traditionslokals Café Engländer gibt es gute Nachrichten für die Stammgäste. Auf Instagram meldeten sich die ehemaligen Mitarbeiter nun mit einer Ankündigung zurück, auf die viele Wiener gewartet haben dürften.

Neues Lokal in der City?

"Nach einer kurzen Pause melden wir uns bald zurück: Ab Anfang nächsten Jahres starten wir mit genau dem Team, das ihr kennt und liebt, an einer neuen Wirkungsstätte ganz in der Nähe neu durch", heißt es in dem Posting. Wo genau künftig aufgetischt wird, bleibt vorerst ein Geheimnis. Vermutet wird allerdings ein Standort im ersten Wiener Gemeindebezirk.

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Aus im Herbst

Das Traditionscafé in der Postgasse 2 sperrte im Herbst überraschend zu. Statt eines reibungslosen Übergangs kam es zum Bruch des neuen Betreibers mit der bisherigen Belegschaft.

Stammgäste protestierten vor Kultlokal

Wie sehr das Café und seine Mitarbeiter den Wienern ans Herz gewachsen waren, zeigte sich am 16. Oktober. Mehr als 50 Menschen versammelten sich vor dem geschlossenen Lokal, um ihre Solidarität mit der ehemaligen Belegschaft zu zeigen. Auf Plakaten beklagten sie den Verlust einer Wiener Institution.

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Zwei Lokale, zwei Neustarts

Auch das ursprüngliche Café Engländer soll nach Umbauarbeiten Anfang 2027 unter seinen neuen Betreibern wieder aufsperren. Die Wiener Stammgäste dürften damit künftig die Wahl haben: zwischen der vertrauten Adresse in der Postgasse oder den vertrauten Gesichtern an einem neuen Standort.