i Jason (20, Name geändert) vor dem Wiener Hauptbahnhof. Der junge Vater reist regelmäßig nach Deutschland, um seinen dreijährigen Sohn für eineinhalb Stunden zu sehen. Denise Auer "Ich würde es wieder tun" Wiener: Job weg und 3.200 Euro für 90 Minuten mit Sohn Eine Nacht im Zug, für 90 Minuten mit dem Kind: Über 3.200 Euro gab ein Wiener für Reisen zu seinem Sohn nach Marburg aus, gab dafür seinen Job auf. Von Devlet Orhan 26.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine ganze Nacht im Zug für nur 90 Minuten mit seinem Sohn: Für Jason (20, Name geändert) aus Wien ist das Realität. Sein dreijähriger Sohn lebt seit Februar 2025 bei einer Pflegefamilie in Deutschland und davor war der Sohn mitsamt der Mutter des Kindes in einem Mutter-Kind-Heim untergebracht. Alle sechs bis acht Wochen reist er von Wien nach Deutschland zu ihm. Die Fahrt dauert durchschnittlich elf Stunden.

Lange nichts gewusst

Jason hat kein Sorgerecht für den Buben, mit der Mutter war er nur kurz zusammen. "Ich habe es erst später erfahren, dass ihr das Kind in Deutschland abgenommen wurde", erzählt er. Angeblich waren finanzielle Probleme der Mutter der Grund für die Kindesabnahme der deutschen Behörden.

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Tausende Euro ausgegeben

Jason wollte sich um seinen Sohn kümmern, die "Reisezeit" begann. Bis November 2026 war er laut eigenen Angaben rund 50 Mal von Wien nach Marburg unterwegs, gab mindestens 3.262 Euro allein für Tickets aus.

Er fiel um AMS-Geld um

Aufgrund der Situation konnte Jason nicht für längere Zeit am Stück arbeiten. Der Security-Mann schlitterte in die Arbeitslosigkeit. Im Juli 2026 erhielt er zudem wegen eines Aufenthalts in Deutschland fast einen Monat lang keine AMS-Unterstützung.

"Aufwand war es wert"

"Ich habe Jobs und Ausbildungen verloren. Aber aufgeben kommt nicht infrage", erzählt er. Der Aufwand war es ihm wert, um seinen Sohn zu sehen. Für ihn steht fest: "Ich würde es jedes Mal wieder tun."

Mittlerweile gibt es erste Lichtblicke: Der 20-Jährige hat bereits ein Wohn-Ticket für eine Gemeindebauwohnung erhalten. Gleichzeitig bewirbt er sich laufend um eine Arbeitsstelle. Sein großer Wunsch ist es, dass sein Kind eines Tages bei ihm leben kann.

"Heute nennt er mich Papa"

Ein Moment ist Jason besonders in Erinnerung geblieben. In einem Instagram-Reel erzählt er, wie ihm sein dreijähriger Sohn bei einem Besuch tief in die Augen geschaut und gesagt habe: "Papa, ich liebe dich." Früher habe es geheißen, sein Sohn kenne ihn nicht, inzwischen nenne ihn der Sohn "Papa" so der Vater des Kindes gegenüber "Heute". Umso mehr bedeuten ihm solche Augenblicke. "Ich will niemanden anklagen. Ich will nur, dass mein Sohn weiß, wer sein Vater ist", sagt der Wiener.

Die Bilder des Tages i ?

Story auf Insta

Im Oktober 2026 machte er seine Geschichte auf TikTok und Instagram unter den Namen "dkv.3105" öffentlich. Seine Videos erreichten nach eigenen Angaben bereits fast 100.000 Aufrufe. Nun sucht er Unterstützung von Fachleuten, die sich mit deutschem Familienrecht auskennen.

In dieser Woche steht das nächste Wiedersehen bevor. In seinen Videos zählt der 20-Jährige bereits die Tage bis dahin herunter. Ein Gedanke begleitet ihn dabei besonders: "Wenn mein Sohn das eines Tages liest, soll er sehen: Sein Vater hat nie aufgegeben."