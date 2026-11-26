i Weihnachtsfahrten mit der DDSG auf der Donau. DDSG Blue Danube / Dieter Lampl Party auf der Donau Weihnachtliches Traumschiff startet in den Advent Weihnachtspartys auf der Donau, Punsch im Thermalwasser und Dinner hoch über Wien: Die Wien Holding bietet heuer ein buntes Adventprogramm. Von Niklas Burger 26.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtsstimmung kommt heuer auch mitten auf der Donau auf: Die DDSG Blue Danube verwandelt ihre Schiffe in schwimmende Partylocations und festliche Restaurants. Doch nicht nur auf dem Wasser wird es weihnachtlich. Die Wien Holding hat für die Wochen vor dem Heiligen Abend ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Schwimmende Krampus-Party

Am 5. Dezember legt die MS Admiral Tegetthoff in Wien ab und startet unter dem Motto "Rot & Schwarz" eine Party am Wasser mit DJs an Board. Am 9. Dezember geht es dann besinnlicher zu: Beim Weihnachtstraumschiff warten Livemusik und ein festliches Buffet mit Lachs, Putenrolle und Lebkuchenmousse.

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Am 10. Dezember folgt eine weitere Weihnachtsparty, am 19. Dezember steht eine Schifffahrt mit irischer Musik und landestypischen Spezialitäten auf dem Programm.

Punsch am Beckenrand

Wer es lieber gemütlich mag, kann sich in der Therme Wien aufwärmen. Dort wird der Punsch sogar direkt am Rand der warmen Außenbecken serviert. Neu ist heuer eine eigene Punschhütte vor der Therme mit sechs verschiedenen hausgemachten Punschsorten.

Weihnachtsfeier in 170 Metern Höhe

Hoch hinaus geht es wiederum am Donauturm. Dort können Gruppen Weihnachtsmenüs ab 69 Euro pro Person buchen. Auch ein Empfang mit Punsch und Maroni über den Dächern Wiens ist möglich.

Die Bilder des Tages i ?

Mit dem Schiff nach Bratislava zum Christkindlmarkt

Ab 27. November bringt der Twin City Liner seine Gäste an ausgewählten Tagen vom Schwedenplatz nach Bratislava. Dort warten Weihnachtsmärkte, Kunsthandwerk und regionale Schmankerl. Die Tickets gibt es ab 28 Euro, die Hinfahrt dauert nur 75 Minuten.

Lichtermeer und Kulturprogramm

Auch Kulturfans kommen auf ihre Kosten. Am 3. Dezember dreht sich im Jüdischen Museum Wien alles um das Chanukka-Fest. Das KunstHausWien lädt am 15. Dezember anlässlich des 98. Geburtstags von Friedensreich Hundertwasser zu einer Spezialführung.

In Niederösterreich lockt unterdessen der Lichtergarten "Illumina" in den Schlosspark Laxenburg. Das Lichterspektakel läuft noch bis 10. Jänner 2027. Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt. Wer zu Weihnachten lieber Erlebnisse verschenkt, kann zudem bei Wien Ticket sparen. Von 27. November bis 27. Dezember gibt es auf ausgewählte Veranstaltungen bis zu 25 Prozent Rabatt.