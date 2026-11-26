i Die Wiener Linien sind im Dauereinsatz, um die Gleise von Schnee zu befreien. Denise Auer Pünktlich war gestern 90 Minuten zu spät! Schnee-Chaos legt Wien lahm Zugausfälle, verspätete Busse und kilometerlange Staus: Der Wintereinbruch in und um Wien bringt den Verkehr gehörig durcheinander. Von Niklas Burger 26.11.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So haben sich viele Wiener und Pendler den ersten Schnee wohl nicht vorgestellt! Seit den frühen Morgenstunden fallen am Donnerstag dicke Flocken vom Himmel. Was für die einen eine schöne Winterkulisse ist, wird für die anderen zum absoluten Stresstest. Wer pünktlich in der Arbeit, in der Schule oder auf der Uni sein wollte, hatte mitunter schlechte Karten.

Ausgefallene Züge, unregelmäßige Intervalle bei den Öffis und Staus auf den Straßen rund um die Bundeshauptstadt brachten die morgendliche Routine gehörig durcheinander.

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Zwei Züge ausgefallen, viel Zeit verloren

Besonders bitter traf es Pendler, die aus dem Wiener Umland in die Stadt mussten. Bei der Betroffenen Paula H. kam es nach dem Freischaufeln ihres Autos und einer Fahrt im Schneckentempo zum Bahnhof zu gleich zwei Zugausfällen.

Das führte dazu, dass sie ganze 1,5 Stunden später als gewohnt in der City ankam. "Jedes Jahr das selbe beim ersten Schnee", ärgerte sich die junge Niederösterreicherin.

In Wien geht es schleppend voran

Wer es endlich nach Wien geschafft hatte, musste sich auch bei den Öffis innerhalb der Stadt in Geduld üben. Aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse kam es bei zahlreichen Straßenbahn- und Buslinien zu Verspätungen und unregelmäßigen Intervallen. Betroffen waren die Bim-Linien O, 1, 2, 11, 25, 60, 62, 71 und D sowie die Buslinien 4A, 7A, 59A, 65A, 92A, 94A, 97A und 98A.

Wintereinbruch in Wien: Die Bilder des Morgens i ?

Auch unter der Erde lief nicht alles nach Plan: Schadhafte Fahrzeuge sorgten bei den U-Bahn-Linien U1, U2 und U4 zusätzlich für unregelmäßige Intervalle. Die Wiener Linien rieten ihren Fahrgästen angesichts der aktuellen Wetterlage dazu, mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen.

Autobahnsperren und Stau

Wer sich hingegen für das Auto entschieden hatte, war nicht unbedingt schneller am Ziel. Auf der Südosttangente, der Nordbrücke, der Brünner Straße und der Westeinfahrt staute es sich bereits in der Früh.

Besonders heftig erwischte es Autofahrer auf der Wiener Außenringautobahn (A21). Nachdem mehrere Fahrzeuge auf der Schneefahrbahn hängen geblieben waren, musste die Autobahn kurz vor 9 Uhr zwischen Steinhäusl und Vösendorf in beiden Richtungen gesperrt werden.

Heimweg und nächste Tage könnten zur Geduldsprobe werden

Wer am Donnerstagfrüh bereits zu spät in der Arbeit angekommen ist, sollte auch für den Heimweg vorsichtshalber mehr Zeit einplanen. Die Wiener 48er hatten sich bereits am Mittwoch auf den Wintereinbruch vorbereitet. Insgesamt stehen 1.400 Einsatzkräfte und 282 Räum- und Streufahrzeuge bereit, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien.

Auch am Freitag sind vereinzelt noch Schneefälle möglich. Am Wochenende dürfte der Niederschlag zwar nachlassen, die Temperaturen bleiben aber im niedrigen einstelligen Bereich und sinken nachts unter den Gefrierpunkt. Damit steigt die Gefahr von Glatteis auf den Straßen.