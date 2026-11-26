i Der TK-Maxx-Store auf der Mariahilfer Straße 77–79 ist jetzt über 4.300 Quadratmeter groß. © Kevin Hackner / Redshift Media Top-Marken günstiger Hier hat der größte TK-Maxx-Store Österreichs eröffnet Mehr Platz, mehr Marken, mehr Schnäppchen: TK Maxx baut seinen Wiener Flagship Store aus. Über 4.300 Quadratmeter warten nun auf Kunden. Von Heute Life 26.11.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Shopping-Hotspot auf der Wiener Mariahilfer Straße 77 ist gewaltig gewachsen: TK Maxx hat seinen Flagship Store auf 4.300 Quadratmeter erweitert. Damit ist der Standort in der Mariahilfer Straße 77/79 ab sofort der größte des Unternehmens in Österreich und zählt auch europaweit zu den größten Filialen.

Doppelt so viel Platz für Schnäppchenjäger

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wurde die umfassende Erweiterung abgeschlossen. Die Verkaufsfläche wurde verdoppelt. Für Kunden bedeutet das vor allem eines: noch mehr Platz zum Stöbern und eine deutlich größere Auswahl.

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Mehr als 130.000 Produkte sollen im Sortiment zu finden sein. Von Mode und Beauty über Wohnaccessoires bis hin zu Spielzeug reicht das Angebot. Laut Unternehmen gibt es täglich neue Marken-Highlights und wechselnde Einzelstücke. Die Preise liegen demnach bis zu 60 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Tausende neue Produkte pro Woche

Das Geschäftsmodell setzt auf Überraschungen statt auf ein immer gleiches Sortiment. Mehrmals pro Woche treffen Tausende neue Artikel ein. Internationale Einkäufer suchen dafür weltweit nach Markenware und Designerstücken, die anschließend zu günstigeren Preisen angeboten werden.

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Für Schnäppchenjäger kann sich ein regelmäßiger Besuch also lohnen – denn was heute noch im Regal liegt, könnte beim nächsten Einkauf bereits vergriffen sein.

Mehr als 100 neue Jobs in Wien

Nicht nur die Verkaufsfläche wächst: Mit dem Ausbau entstehen auch mehr als 100 zusätzliche Arbeitsplätze. TK Maxx sieht die Erweiterung als Zeichen für weiteres Wachstum in Österreich und einen Impuls für den Wirtschaftsstandort Wien.

Österreichweit betreibt der Händler mittlerweile 23 Filialen, sechs davon befinden sich in Wien. Zusätzlich gibt es einen Online-Shop und eine eigene App.