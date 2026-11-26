Der Shopping-Hotspot auf der Wiener Mariahilfer Straße 77 ist gewaltig gewachsen: TK Maxx hat seinen Flagship Store auf 4.300 Quadratmeter erweitert. Damit ist der Standort in der Mariahilfer Straße 77/79 ab sofort der größte des Unternehmens in Österreich und zählt auch europaweit zu den größten Filialen.
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wurde die umfassende Erweiterung abgeschlossen. Die Verkaufsfläche wurde verdoppelt. Für Kunden bedeutet das vor allem eines: noch mehr Platz zum Stöbern und eine deutlich größere Auswahl.
Mehr als 130.000 Produkte sollen im Sortiment zu finden sein. Von Mode und Beauty über Wohnaccessoires bis hin zu Spielzeug reicht das Angebot. Laut Unternehmen gibt es täglich neue Marken-Highlights und wechselnde Einzelstücke. Die Preise liegen demnach bis zu 60 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung.
Das Geschäftsmodell setzt auf Überraschungen statt auf ein immer gleiches Sortiment. Mehrmals pro Woche treffen Tausende neue Artikel ein. Internationale Einkäufer suchen dafür weltweit nach Markenware und Designerstücken, die anschließend zu günstigeren Preisen angeboten werden.
Für Schnäppchenjäger kann sich ein regelmäßiger Besuch also lohnen – denn was heute noch im Regal liegt, könnte beim nächsten Einkauf bereits vergriffen sein.
Nicht nur die Verkaufsfläche wächst: Mit dem Ausbau entstehen auch mehr als 100 zusätzliche Arbeitsplätze. TK Maxx sieht die Erweiterung als Zeichen für weiteres Wachstum in Österreich und einen Impuls für den Wirtschaftsstandort Wien.
Österreichweit betreibt der Händler mittlerweile 23 Filialen, sechs davon befinden sich in Wien. Zusätzlich gibt es einen Online-Shop und eine eigene App.