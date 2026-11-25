i Ein heißes Schaumbad nach einem langen Arbeitstag ist Entspannung pur. Unsplash/Abby Garrison Mähne in Not Darum solltest du deine Haare nie in der Wanne waschen Was für Körper und Seele eine Wohltat ist, kann für deine Haare zur echten Belastungsprobe werden. Ausgerechnet beim Vollbad lauert eine Beauty-Falle. Von Heute Life 25.11.2026, 17:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es ungemütlich, der Arbeitstag steckt einem noch in den Knochen und zu Hause wartet endlich eine wohlverdiente Auszeit. Also ab in die Badewanne, ordentlich Badeschaum dazu und für eine Weile die Welt um sich herum vergessen. Wer dabei auch gleich die Haare wäscht, erspart sich vermeintlich einen zusätzlichen Gang unter die Dusche. Doch so praktisch die Kombination aus Vollbad und Haarwäsche auch sein mag, für unsere Mähne ist sie alles andere als ideal.

DAS wird zur Beauty-Falle

Während die Haarwäsche unter der Dusche meist innerhalb weniger Minuten erledigt ist, verbringen wir in der Badewanne gerne eine halbe Stunde oder länger. Hinzu kommt, dass das Badewasser häufig deutlich wärmer ist als für die Haarpflege empfehlenswert. Diese Kombination kann zum Problem werden: Durch den längeren Kontakt mit Wasser quellen die Haare auf und werden empfindlicher. Besonders heißes Wasser kann die äußere Schuppenschicht zusätzlich beanspruchen, wodurch die Haare an Geschmeidigkeit verlieren und sich leichter ineinander verheddern.

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Die Haare rückwärts waschen? So klappt's! i ?

Wer nach dem Baden versucht, die entstandenen Knötchen mit einer Bürste zu lösen, riskiert Haarbruch. Kommt anschließend noch die Hitze von Föhn oder Glätteisen hinzu, werden die ohnehin strapazierten Strähnen zusätzlich belastet.

Frisch gewaschen und trotzdem fettig?

Doch nicht nur die Wassertemperatur macht die Haarwäsche in der Badewanne problematisch. Auch die beliebten Badezusätze haben ihre Tücken. Ob duftendes Badeöl, buntes Badesalz oder eine sprudelnde Badebombe: Je nach Zusammensetzung können sich Rückstände dieser Produkte auf den Haaren ablagern und sie beschweren. Während Shampoo und Schmutz unter der Dusche direkt weggespült werden, bleiben Rückstände von Badezusätzen, Seife und Hautfett in der Wanne zurück. Die Haare kommen somit immer wieder mit demselben Wasser in Berührung.

Das kann dazu führen, dass die Mähne trotz gründlichen Shampoonierens nach dem Trocknen stumpf, fettig oder strähnig aussieht. Manche Badezusätze können die Haare zudem austrocknen. Wer seine Haare färbt, sollte besonders mit heißem Wasser vorsichtig sein, da dieses das Verblassen der Farbe begünstigen kann.

So wäschst du deine Haare richtig

Wer seiner Mähne etwas Gutes tun möchte, sollte das Vollbad und die Haarwäsche möglichst voneinander trennen. Während des Badens bleiben die Haare am besten mit einer Haarklammer oder einem lockeren Dutt aus dem Wasser. Anschließend empfiehlt sich die Haarwäsche mit frischem, lauwarmem und fließendem Wasser. Dadurch lassen sich Shampoo und andere Produktrückstände gründlich entfernen.

Auch beim anschließenden Trocknen ist Fingerspitzengefühl gefragt. Statt die nassen Haare kräftig mit dem Handtuch abzurubbeln, sollte man die überschüssige Feuchtigkeit vorsichtig ausdrücken. Beim Föhnen sind eine moderate Temperatur und ein Hitzeschutz empfehlenswert.

Baden ist trotzdem erlaubt

Auf das geliebte Schaumbad muss deshalb niemand verzichten. Wer seine Haare dennoch in der Badewanne waschen möchte, sollte sie nicht unnötig lange im heißen Wasser einweichen und zum Schluss gründlich mit frischem Wasser aus der Duschbrause ausspülen.