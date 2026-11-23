i Auch der US-Politiker Abdul El-Sayed setzt auf enge schwarze Shirts und macht den lässigen Look zu seinem Markenzeichen. APA-Images / AFP / JEFF KOWALSKY Muskeln statt Manschetten Warum Politiker im schwarzen Shirt auf Stimmenfang sind Krawatte ade! Immer mehr Politiker präsentieren sich in dunklen T-Shirts. Warum das Oberteil zum politischen Machtfaktor wird.

Artiola Zhabota Von Heute Life und 23.11.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Krawatte festziehen, Sakko zuknöpfen und bloß keine Falte riskieren? Für manche Spitzenpolitiker hat diese Kleiderordnung längst ausgedient. Statt steifer Anzüge erobert ein überraschend schlichtes Kleidungsstück die politische Bühne: das enge schwarze T-Shirt. Doch hinter dem lässigen Look steckt offenbar mehr Kalkül, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Plötzlich regiert das schwarze Shirt

Früher krempelten Politiker demonstrativ ihre Hemdsärmel hoch, um Tatendrang zu signalisieren. Heute sparen sich manche gleich das ganze Hemd. Allen voran Großbritanniens Premierminister Andy Burnham. Schon als Bürgermeister von Greater Manchester machte er das schwarze Shirt zu seinem Markenzeichen. Selbst im höchsten Regierungsamt bleibt er dem Look treu, gerne kombiniert mit einem Sakko.

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Die Strategie scheint aufzugehen: Laut einer Umfrage für das Magazin "Politico" finden 53 Prozent der Befragten, dass Burnham mit seinem Kleidungsstil näher an den gewöhnlichen Menschen wirkt.

Auch in den USA sorgt der neue Politiker-Look für Aufsehen. Der Demokrat Abdul El-Sayed setzte im Wahlkampf für den US-Senat auf hautenge schwarze Shirts mit V-Ausschnitt und Jeans. Im November gewann er die Wahl in Michigan und wurde damit zum ersten Muslim, der in den US-Senat gewählt wurde. Sein Outfit war längst Teil seines Wiedererkennungswerts. Statt sich in einen klassischen Politikeranzug zu zwängen, präsentierte sich der 42-Jährige sportlich, unkompliziert und selbstbewusst.

Hinter dem Look steckt ein cleverer Trick

Was nach einem schnellen Griff in den Kleiderschrank aussieht, ist oft gezielte Selbstinszenierung. Modeexperte Johnny Davis vom Magazin "Esquire" erklärt gegenüber dem "Guardian", dass Schwarz Autorität, Ernsthaftigkeit und eine schnörkellose Form von Männlichkeit ausstrahle. Das T-Shirt soll vermitteln: Hier steht jemand, der anpackt, statt lange über sein Outfit nachzudenken.

Bei Selenskyj steckt eine andere Botschaft dahinter

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verzichtet seit Beginn des russischen Angriffskriegs weitgehend auf klassische Anzüge. Stattdessen trägt er häufig schwarze oder olivgrüne Oberteile mit militärischem Einschlag. Dahinter steht allerdings eine andere Botschaft. Laut Kunsthistorikerin Alla Myzelev unterstreicht seine Kleidung die Kriegssituation und verweist zugleich auf ukrainische Identität und Geschichte.

Ob Wahlkampfbühne oder Regierungssitz: Das schwarze Shirt ist längst mehr als ein schlichtes Basic.