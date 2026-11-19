i Promis wie Rosé, Zoë Kravitz und Nicky Hilton Rothschild zeigen, wie sexy und glamourös Brokat sein kann. "Heute"-Montage: APA-Images / AP / Evan Agostini, APA-Images / Everett Collection & APA-Images / Action Press / Julie Edwards Von wegen altbacken Brokat ist zurück – so sexy tragen Stars den Oma-Stoff Was früher Omas Sofa schmückte, erobert jetzt die Laufstege. Und auch Hollywood-Stars sind ganz verrückt danach. Wie du Brokat rocken kannst. Von Artiola Zhabota 19.11.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorhänge, gemusterte Zierkissen und Omas gemütlicher Ohrensessel: Bei Brokat denken viele wohl eher ans Wohnzimmer als an einen Laufsteg. Doch nun sorgt dieser Stoff für einen großen Mode-Moment. Designer holen ihn aus der Vergangenheit zurück – und einige Hollywood-Stars zeigen, wie aufregend das aussehen kann.

Von Omas Sofa direkt auf den Laufsteg

Goldene Ornamente, schimmernde Fäden und kunstvolle Blumenmuster: Brokat ist alles andere als zurückhaltend. Was lange als altmodisch galt, gehört zu den auffälligen Stofftrends für den heurigen Herbst und Winter. Modehäuser wie Dior, Dries Van Noten und Nina Ricci setzen wieder auf opulente Materialien und aufwendig gemusterte Looks.

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Zoë Kravitz macht den Trend vor

Wie glamourös das Brokat-Comeback aussehen kann, bewies Zoë Kravitz letztens bei der New Yorker Premiere ihres Films "How to Rob a Bank". Die US-Schauspielerin erschien in einem goldschimmernden Zweiteiler von Saint Laurent aus der Frühjahrskollektion 2027. Ihre kurze Brokatjacke mit dunkelbraunen Kunstfellbündchen kombinierte sie mit einer tief sitzenden, ebenfalls gemusterten Hose. Dazwischen blitzte ihre Taille hervor.

Auch US-Influencerin und Model Hailey Bieber setzte Anfang November bei den CFDA Awards auf goldenen Brokat: Ihr Saint-Laurent-Kleid zeigte, dass der Stoff längst wieder auf dem roten Teppich angekommen ist.

Ein Stoff mit königlicher Vergangenheit

Seinen luxuriösen Ruf hat Brokat nicht von ungefähr. Die Geschichte aufwendig gemusterter Seidengewebe reicht in China weit zurück. Über die Seidenstraße verbreiteten sich die kostbaren Stoffe und Webtechniken bis nach Europa. Dort wurden besonders die mit Gold- und Silberfäden verzierten Varianten zum Statussymbol. Wer Brokat trug, zeigte damit über Jahrhunderte vor allem eines: Wohlstand.

So trägt man Brokat im Alltag

Für den modernen Brokat-Look braucht es allerdings weder einen roten Teppich noch ein königliches Bankkonto. Der Styling-Trick lautet: Opulenz trifft auf schlichte Basics. Ein gemusterter Brokatblazer wirkt zur lässigen Jeans und einem weißen T-Shirt besonders cool. Ein auffälliger Rock bekommt mit einem einfachen Strickpullover einen alltagstauglichen Dreh.

Wer sich langsam an den Trend herantasten möchte, setzt auf eine Brokattasche oder Schuhe mit kunstvollen Mustern. Mutige greifen dagegen zum Komplettlook. Damit das Outfit nicht überladen wirkt, bleiben Schuhe, Schmuck und Make-up am besten zurückhaltend.