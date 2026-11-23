i Miley Cyrus und Maxx Morando haben geheiratet. IMAGO/UPI Photo Funkelnd ins Eheglück 10 Karat! So sagte Miley Cyrus jetzt "Ja!" Miley Cyrus ist unter der Haube. In Palm Springs heiratete sie Maxx Morando. Ihr Seidenkleid und kostbare Chopard-Diamanten sorgten für Glamour. Von Christine Scharfetter 23.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Miley Cyrus hat Ja gesagt! Die einstige "Hannah Montana"-Darstellerin und Pop-Ikone hat ihrem langjährigen Partner Maxx Morando in Kalifornien das Jawort gegeben. Statt einer pompösen Hollywood-Hochzeit setzte das Paar auf eine intime Feier in Palm Springs. Doch beim Brautlook ließ Miley nichts anbrennen: Mit einem maßgeschneiderten Seidenkleid von Saint Laurent und funkelnden Diamanten von Chopard wurde sie zum absoluten Blickfang.

Vorne elegant, hinten spektakulär

Auf den ersten Blick wirkte das Brautkleid überraschend klassisch: Das langärmelige, weiße Seidenkleid stammte aus dem Hause Saint Laurent und wurde von Kreativdirektor Anthony Vaccarello entworfen. Doch die eigentliche Überraschung offenbarte sich beim Umdrehen. Ein tief ausgeschnittener Rücken verlieh der eleganten Robe eine gehörige Portion Sex-Appeal.

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Dazu kombinierte die Sängerin passende weiße Seidenpumps mit Slingback-Riemchen. Statt eines klassischen Schleiers setzte sie auf eine kunstvoll hochgesteckte Frisur mit Blumen. Ein Look, der Old-Hollywood-Glamour und moderne Coolness perfekt miteinander verband.

Chopard-Diamanten mit ordentlich Karat

Auch beim Schmuck wurde nicht gespart. Miley setzte auf Haute Joaillerie von Chopard. Besonders ins Auge fielen elegante Ohrhänger aus 18-karätigem ethischem Weißgold, die mit insgesamt 4,27 Karat Diamanten besetzt waren.

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Für den zusätzlichen Rockstar-Touch sorgte ein markanter Statement-Ring aus der Kollektion "L’Heure du Diamant". Laut den vorliegenden Chopard-Angaben ist das Schmuckstück mit 6,06 Karat Diamanten besetzt. Eine Kombination aus klassischer Eleganz und einer ordentlichen Portion Miley-Attitüde.

Ein besonderer letzter Auftritt für Vaccarello?

Eine modische Randnotiz macht das Brautkleid zusätzlich interessant: Anthony Vaccarello soll das Modehaus Saint Laurent verlassen. Sein Abschied war zuletzt Thema in der internationalen Modewelt. Damit könnte Miley mit ihrer Hochzeitsrobe einen seiner letzten großen Braut-Momente für das französische Luxuslabel getragen haben.

Auch Bräutigam Maxx Morando blieb der Designermarke treu. Der 28-jährige Musiker erschien ebenfalls in Saint Laurent – im klassischen schwarzen Smoking, kombiniert mit dunklen Sonnenbrillen.