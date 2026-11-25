i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. iStock (Symbolbild) Einsatz in Innsbruck Kriminelle räumen in vier Stunden Wohnung aus Unbekannte schlugen am Dienstag in einer Wohnung in Innsbruck-Hötting zu. Sie durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck und einen Laptop. Von André Wilding 25.11.2026, 08:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Schmuck hatten es Einbrecher am Dienstag in Innsbruck abgesehen. Zwischen 16 und 20 Uhr verschafften sich die bisher unbekannten Täter Zugang zu einer Erdgeschoßwohnung im Stadtteil Hötting.

Die Unbekannten gelangten zunächst in den Garten, ehe sie gewaltsam eine Tür öffneten und so in die Wohnung eindrangen. Dort machten sie sich in mehreren Räumen auf die Suche nach Wertgegenständen.

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Schmuck aus Kleiderschrank gestohlen

Im Schlafzimmer wurden die Einbrecher schließlich fündig: Aus einem Kleiderschrank ließen sie zahlreiche Schmuckstücke mitgehen.

Auch einen Laptop, der auf dem Tisch im Wohnzimmer lag, nahmen die Unbekannten mit.

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Wie hoch der durch den Einbruch entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.