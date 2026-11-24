i Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Getty Images Trio ist geständig Unfassbar, was Jugendliche aus "Langeweile" machen Drei Jugendliche sorgten in Telfs mit mehreren entleerten Feuerlöschern für einen Polizeieinsatz. Als Motiv gab das Trio Langeweile an. Von André Wilding 24.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weil ihnen offenbar langweilig war, handelten sich drei Jugendliche in Tirol nun eine Anzeige ein. Zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger sollen in Telfs mehrfach Feuerlöscher entleert haben.

Zwischen 17. und 21. November kam es zu insgesamt drei derartigen Vorfällen. Betroffen waren mehrere Handfeuerlöscher aus einer öffentlichen Tiefgarage sowie der Gemeinde Telfs. Nach dem Entleeren ließen die Jugendlichen die Feuerlöscher an verschiedenen Orten zurück.

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Polizei nahm Jugendliche ins Visier

Da sich die Vorfälle innerhalb weniger Tage häuften, verstärkte die Polizei ihre Fahndungsmaßnahmen im Ortszentrum von Telfs.

Am Montag hielten die Beamten schließlich mehrere Jugendliche an, auf die eine vorliegende Täterbeschreibung passte. Bei der anschließenden Befragung legten zwei 15-jährige und ein 16-jähriger Österreicher Geständnisse ab.

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Langeweile als Motiv

Auch den Grund für ihr Vorgehen verrieten die drei Burschen den Polizisten: Ihnen sei langweilig gewesen. Das Trio wird nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.