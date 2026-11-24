i Auf Antrag der Schule wurde der 15-Jährige zunächst für 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen. Zoom.Tirol / istock (Symbolbild) / "Heute"-Montage Amoklauf angekündigt 15-jähriger Bursch drohte mit Blutbad an Schule Ein 15-Jähriger soll per SMS mit einem Amoklauf an seiner Schule in St. Johann in Tirol gedroht haben. Der Bursch wurde suspendiert. Von André Wilding 24.11.2026, 06:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine SMS eines 15-jährigen Schülers der Tourismusschulen am Wilden Kaiser in St. Johann in Tirol beschäftigt derzeit die Kripo. Der Bursch soll einem Freund gegenüber einen Amoklauf an seiner Schule angekündigt haben. Dieser wandte sich daraufhin an die Polizei, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.

Die Schulleitung informierte am 13. November die Eltern und Erziehungsberechtigten per Mail darüber, dass es "eine Drohung vonseiten eines Schülers gab". Die Polizei sei eingeschaltet worden und habe Ermittlungen eingeleitet.

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In enger Zusammenarbeit mit den Beamten seien sämtliche notwendigen Maßnahmen getroffen worden, "um ein allfälliges Restrisiko auszuschließen und um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Schüler sowie aller in der Schule tätigen Personen gewährleistet ist", heißt es im Bericht der Tageszeitung.

Schüler bereits früher aufgefallen

Eine Schließung der Bildungseinrichtung hielten die Behörden nicht für erforderlich. Ausschlaggebend dafür sei laut Bildungsdirektion die Gefährdungseinschätzung der Polizei gewesen.

Auf Antrag der Schule wurde der 15-Jährige laut "Krone" zunächst für 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen. Die Suspendierung sollte ursprünglich bis 27. November gelten. Wie lange der Jugendliche tatsächlich der Schule fernbleiben muss, wird derzeit geprüft. Laut Bildungsdirektion war der Bursch bereits zuvor durch disziplinäre Vorfälle aufgefallen.

Weitere Drohung gegen Lehrer

In seinem Schreiben an die Eltern hielt der Schuldirektor laut "Krone" zudem fest, "dass eine konkrete und unmittelbare Gefährdung nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht festgestellt werden konnte". Der Schulbetrieb wurde am darauffolgenden Montag fortgesetzt.

Unterdessen soll der Jugendliche laut "Kronen Zeitung" noch eine weitere SMS verschickt haben, in der er einem Lehrer mit dem Tod gedroht haben soll.

Polizei findet keine Waffen

Der Tiroler Polizeisprecher Stefan Eder bestätigte gegenüber der Tageszeitung die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Drohung. "Es haben auch Durchsuchungen in verschiedenen Bereichen des Schülers stattgefunden, nirgendwo wurden aber irgendwelche Waffen gefunden", erklärte Eder der "Krone".

Die Bilder des Tages i ?

Die Polizei verhängte gegen den 15-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot. Der Jugendliche wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.