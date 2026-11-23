i Die Hubertuskapelle am Tiroler Plansee wurde zum Ziel dreister Kupferdiebe – hier ist sie noch mit vollständigem Dach. Google Street View Dreister Coup in Tirol Kupferdiebe reißen Kapelle das ganze Dach herunter Unbekannte Täter haben am Plansee eine Kapelle verwüstet. Sie hatten es auf wertvolles Metall abgesehen – und richteten dabei großen Schaden an. Von Österreich Heute 23.11.2026, 15:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kleine Kapelle mitten in der Tiroler Berglandschaft – und plötzlich fehlt ihr das Dach! In Breitenwang im Außerfern haben bislang unbekannte Täter einen besonders dreisten Diebstahl begangen. Ihr Ziel war die Kupferabdeckung der Hubertuskapelle am Plansee.

In der Nacht auf Samstag schlugen die Kriminellen zu. Sie rissen die gesamte Kupferabdeckung herunter und hinterließen ein schwer beschädigtes Gotteshaus.

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Auch Glockenturm stürzt vom Dach

Besonders schlimm: Bei der Aktion wurde auch der Glockenturm beschädigt. Laut Polizei dürfte dieser beim Herunterreißen der Dachabdeckung vom Dach gestoßen worden sein, berichtet die "Kronen Zeitung". Wie die Täter das sperrige Kupfermaterial abtransportierten, ist noch unklar. Aufgrund des Umfangs der Beute wird vermutet, dass mehrere Personen beteiligt gewesen sein könnten.

Die Kapelle musste inzwischen provisorisch abgedeckt werden, um sie vor weiteren Schäden zu schützen.

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Schon früher wurde Kapelle bestohlen

Für die Menschen in der Region ist der Vorfall besonders bitter. Denn die Hubertuskapelle wurde offenbar schon einmal zum Ziel von Dieben. "Bereits vor einigen Jahren wurde dort eine geschnitzte Hubertus-Figur aus derselben Kapelle gestohlen", erzählt Künstler Herbert Blaas. Er hatte erst vor Kurzem das Altarbild in der Kapelle gemalt.

Auch in sozialen Netzwerken sorgt die Tat für Empörung. Nutzer zeigen sich fassungslos darüber, dass selbst kleine Kapellen nicht vor Diebstählen sicher sind. Die Polizei ermittelt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.