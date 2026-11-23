i Immer mehr Tiroler Polizisten entscheiden sich freiwillig dafür, ihren Dienst zu quittieren. iStock Kündigungswelle in Tirol Immer mehr Polizisten werfen freiwillig hin Immer mehr Tiroler Polizisten kehren ihrem Beruf den Rücken. Lange Dienste, familiärer Druck und interne Konflikte machen den Job unattraktiver. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Tiroler Polizei schrillen die Alarmglocken: Immer mehr Beamte entscheiden sich freiwillig gegen ihren Beruf. Die Zahl der Kündigungen erreicht heuer einen neuen Höchststand. Seit Jahresbeginn haben bereits 37 ausgebildete Beamte hingeworfen – so viele wie noch nie in einem Jahr.

Allein im September kündigten neun ausgebildete Polizisten – ein Monatsrekord. Dazu kamen drei Polizeischüler und zwei Vertragsbedienstete.

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Warum geben so viele einen sicheren Job auf?

Landespolizeidirektor Helmut Tomac nennt gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" mehrere Gründe. Manche Beamte wechseln zurück in die Privatwirtschaft, andere stellen fest, dass der Polizeiberuf doch nicht zu ihnen passt.

Hinzu kommen familiäre Verpflichtungen, etwa Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen. Auch das Dienstzeitsystem wird bei Austrittsgesprächen kritisiert: Überstunden sowie Nacht- und Wochenenddienste lassen sich oft nur schwer mit dem Privatleben vereinbaren.

Wirbel bei Autobahnpolizei

Besonders angespannt ist die Situation offenbar bei der Autobahnpolizeiinspektion Schönberg. Dort arbeiten laut Tomac mehrere Beamte wegen Kinderbetreuung oder Karenz in Teilzeit. Für die Vollzeitkräfte bedeutet das mitunter längere Dienste bis in die Nacht.

Doch nicht nur die Arbeitszeiten dürften eine Rolle spielen. Laut Insidern, auf die sich die "Tiroler Tageszeitung" beruft, gibt es auf der Dienststelle auch erhebliche interne Konflikte. Demnach kam es zu gegenseitigen Anzeigen, außerdem laufen Disziplinarverfahren. Der bisherige Inspektionskommandant wurde abgezogen. Eine erfahrene Führungskraft aus dem Bezirk Imst soll nun für Ruhe sorgen.

Polizei verliert erfahrene Kräfte

Dass Polizisten freiwillig kündigen, war früher eher die Ausnahme. Noch 2018 verließen lediglich acht ausgebildete Beamte den Tiroler Polizeidienst vorzeitig.

Die Bilder des Tages i ?

Inzwischen hat sich die Situation deutlich verändert. Vor allem der Verlust bereits ausgebildeter Polizisten stellt die Landespolizeidirektion vor Herausforderungen. Und die Entwicklung zeigt: Ein sicherer Arbeitsplatz allein reicht offenbar nicht mehr aus, um alle Beamten langfristig im Polizeidienst zu halten.