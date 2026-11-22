Ein 28-jähriger Deutscher ist am Sonntag in Nesselwängle mit seinem Paragleiter bei einem Unfall abgestürzt.
Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Notarzthubschrauber in eine Klinik nach Deutschland geflogen werden.
Der Unfall ereignete sich am 22. November gegen 9.25 Uhr unterhalb der Köllenspitze im Gemeindegebiet von Nesselwängle (Bezirk Reutte).
Der 28-Jährige aus dem Landkreis Groß-Gerau war gerade mit seinem Paragleiter gestartet, als er aus bisher unbekannter Ursache abstürzte.
Trotz seiner schweren Verletzungen konnte der Deutsche noch selbstständig den Notruf absetzen.
Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers und der Bergrettung Nesselwängle bargen den Mann und versorgten ihn zunächst vor Ort. Anschließend wurde er in die Klinik nach Kempten im Allgäu geflogen.