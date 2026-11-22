i Ein Paragleiter verletzte sich in Tirol schwer. Bergrettung und Notarzthubschrauber rückten zur Bergung aus. iStock Absturz kurz nach Start 28-Jähriger bei Paragleiter-Absturz schwer verletzt Kurz nach dem Start stürzte ein 28-jähriger Deutscher in Nesselwängle ab. Er konnte noch selbst den Notruf wählen. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 18:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 28-jähriger Deutscher ist am Sonntag in Nesselwängle mit seinem Paragleiter bei einem Unfall abgestürzt.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Notarzthubschrauber in eine Klinik nach Deutschland geflogen werden.

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Der Unfall ereignete sich am 22. November gegen 9.25 Uhr unterhalb der Köllenspitze im Gemeindegebiet von Nesselwängle (Bezirk Reutte).

Notarzthubschrauber rückte aus

Der 28-Jährige aus dem Landkreis Groß-Gerau war gerade mit seinem Paragleiter gestartet, als er aus bisher unbekannter Ursache abstürzte.

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Trotz seiner schweren Verletzungen konnte der Deutsche noch selbstständig den Notruf absetzen.

Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers und der Bergrettung Nesselwängle bargen den Mann und versorgten ihn zunächst vor Ort. Anschließend wurde er in die Klinik nach Kempten im Allgäu geflogen.