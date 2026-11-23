i Angst auf dem Schulweg in Innsbruck! Ein Obdachloser soll Kinder bespuckt und eine Frau attackiert haben. Die betroffene Mutter schlägt Alarm. istock Aufregung in Innsbruck Mann verfolgt Mütter und bespuckt Kinder am Schulweg Angst auf dem Schulweg in Innsbruck! Ein Obdachloser soll Kinder bespuckt und eine Frau attackiert haben. Die betroffene Mutter schlägt Alarm. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 07:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Innsbrucker Stadtteil Saggen wächst der Unmut über die Zustände rund um die Sozialeinrichtungen "Teestube" und "Nikado". Nun berichtet eine dreifache Mutter gegenüber der "Krone" von einem Vorfall, bei dem sie und ihre Nachbarin gemeinsam mit ihren Kindern von einem Obdachlosen attackiert worden sein sollen.

Die Frauen befanden sich gerade auf dem Weg zur Schule, als die Situation eskalierte. "Wir waren auf den Weg zur Schule, als vor der Teestube ein aggressiver Mann anfing, unsere Kinder anzuspucken", erzählt die Mutter Lisa gegenüber der "Tiroler Krone".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Um dem Mann aus dem Weg zu gehen, wechselte die Gruppe die Straßenseite. Doch der Obdachlose ließ nicht von ihnen ab. "Er schlug sie mit einem Sack, trat ihren E-Scooter um und bespuckte sie", schildert Lisa den Angriff auf ihre Nachbarin.

Mutter fürchtet sich um Kinder

Nach dem Vorfall alarmierte Lisa die Polizei. Der Mann musste den Bereich verlassen und erhielt eine Geldstrafe. Die Mutter zeigt sich über die Folgen dennoch enttäuscht. "Und dass unsere Kinder komplett fertig waren, hat auch niemanden interessiert", kritisiert sie. Ihre Kinder möchte sie inzwischen nicht mehr allein zur Schule schicken.

Die Bilder des Tages i ?

Stadt und Polizei beraten über Maßnahmen

Es ist nicht die erste Beschwerde aus dem Viertel. Schon zuvor hatten sich zwei Mütter wegen der Situation bei den beiden Sozialeinrichtungen an die "Tiroler Krone" gewandt.

Innsbrucks Vizebürgermeister Georg Willi verwies darauf, dass die große Mehrheit der Menschen, die diese Einrichtungen aufsuchen, keine Probleme verursache. Bei strafbaren Handlungen sei die Polizei einzuschalten. Über mögliche Verbesserungen tauschen sich derzeit Vertreter der Stadt, der Polizei und der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) aus.