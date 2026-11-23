i Eine 20-Jährige kassierte in Innsbruck trotz fehlenden Anspruchs monatelang Mindestsicherung. Ihren Umzug hatte sie nicht gemeldet. APA-Images / Roland Mühlanger Tausende Euro erschlichen Frau kassiert monatelang zu Unrecht Mindestsicherung Eine 20-Jährige kassierte in Innsbruck trotz fehlenden Anspruchs monatelang Mindestsicherung. Ihren Umzug hatte sie nicht gemeldet. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 20-jährige Österreicherin steht in Innsbruck im Verdacht, über Monate hinweg zu Unrecht Mindestsicherung bezogen zu haben. Die junge Frau hatte ihren Wohnsitz gewechselt, die Änderung allerdings nicht wie vorgeschrieben gemeldet.

Zwischen Jänner und September 2026 erhielt sie dadurch Leistungen in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrags, obwohl sie keinen Anspruch mehr darauf hatte.

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Grund dafür ist, dass die Mietunterstützung an eine bestimmte Wohnung gebunden ist. Zudem wird bei der Berechnung der Mindestsicherung das Einkommen sämtlicher Personen berücksichtigt, die im gemeinsamen Haushalt leben. Durch ihren Umzug verlor die 20-Jährige daher ihren Anspruch auf die Leistungen.