i Ein Reh sprang in Breitenbach plötzlich vor das Auto eines 31-Jährigen. iStock / phalder Unfall in Tirol Reh löst Crash aus – Auto völlig zerstört Ein 31-Jähriger hat bei einem Unfall in Tirol großes Glück. Nach dem heftigen Aufprall alarmiert sein Wagen selbstständig die Einsatzkräfte. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment am Sonntagabend in Breitenbach am Inn (Tirol)! Ein 31-jähriger Portugiese war gegen 20.15 Uhr auf der L211 von Angerberg in Richtung Breitenbach unterwegs, als plötzlich ein Reh vor sein Auto sprang.

Der Lenker versuchte, dem Tier auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

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Auto setzt selbst Notruf ab

Durch den heftigen Aufprall wurde im Fahrzeug automatisch ein sogenannter eCall ausgelöst. Das System verständigt bei schweren Unfällen selbstständig die Rettungskräfte.

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Der 31-Jährige hatte offenbar großes Glück: Laut ersten Erkenntnissen der Polizei blieb er unverletzt. Sein Auto wurde bei dem Unfall allerdings völlig zerstört – Totalschaden.