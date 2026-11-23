i Ein Lkw drohte am Montag in Stans umzukippen. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit einem Stahlseil sichern. Zoom Tirol Absturzgefährdeter Laster Brisantes Wendemanöver bringt Lkw in Schieflage Bei einem Wendemanöver geriet ein Lkw in Stans in gefährliche Schieflage. Ein Spezialbergedienst musste anrücken. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lkw ist am Montag in Stans (Bezirk Schwaz) in eine gefährliche Schieflage geraten. Der 64-jährige Lenker hatte sich bei einem Wendemanöver festgefahren. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug sichern.

Der Österreicher war am 23. November gegen 15.55 Uhr auf der Gemeindestraße Heimwald mit seinem Lkw unterwegs.

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In einer nahezu 180 Grad engen Kehre wollte er wenden und anschließend nach rechts weiterfahren. Dabei geriet das Heck des Lastwagens rund einen Meter auf das weiche Erdreich eines Grünstreifens.

Der Lkw blieb stecken und geriet aufgrund der starken Neigung in eine gefährliche Schieflage. Es bestand die Gefahr, dass das Fahrzeug umkippt oder weiter abrutscht.

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Die Feuerwehr Stans sicherte den Lastwagen deshalb mit einem Stahlseil gegen ein weiteres Abrutschen.

Spezialbergedienst rückte an

Ein nachgeforderter Spezialbergedienst konnte den Lkw schließlich bergen. Dabei entstand lediglich geringer Sachschaden am Fahrzeug, an der Gemeindestraße und am angrenzenden Grünstreifen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach der Bergung konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen.