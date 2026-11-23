i Hobbybauer Robert Lechner durfte nach Monaten der Sorge endlich aufatmen: Sein Stierkalb ist gesund. iStock / bririemoments Happy End nach Alm-Drama Kuh stürzt 100 Meter ab – jetzt ist ihr Baby da! Im Sommer überlebte die trächtige Kuh Sunny einen dramatischen Absturz in Tirol. Monate später gibt es für ihren Besitzer endlich Grund zur Freude. Von Österreich Heute 23.11.2026, 19:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es waren dramatische Szenen auf der Astenau Alm im Tiroler Rofangebirge: Im Juli gerieten sechs Kühe vermutlich durch einen Hund in Panik und stürzten bis zu 100 Meter tief in ein Latschenfeld. Zwei Tiere mussten danach notgeschlachtet werden, vier überlebten.

Unter den Überlebenden war auch die trächtige Kuh Sunny von Hobbybauer Robert Lechner. Nach dem Absturz war lange unklar, ob ihr ungeborenes Kalb die Strapazen unbeschadet überstanden hatte.

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Große Sorge um ungeborenes Kalb

Zwar erholte sich Sunny von dem Unglück, doch ihr Besitzer musste weiter bangen. Selbst der Tierarzt konnte damals nicht mit Sicherheit sagen, ob das Kalb gesund zur Welt kommen würde.

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Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten, berichtet die "Kronen Zeitung". Sunny hat ein Stierkalb geboren – und das ist völlig gesund!

Für den Hobbybauern ist die Geburt ein kleines Happy End nach dem schweren Tierdrama. Die Freude über den Nachwuchs kann die Verluste vom Sommer zwar nicht ungeschehen machen, sorgt aber zumindest für einen versöhnlichen Abschluss.