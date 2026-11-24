i ? Tragödie in Hausern Österreicher hat bei Horror-Crash keine Chance – tot Weil Äste auf der B175 lagen, rückte am Montagabend die Straßenmeisterei aus. Bei den Arbeiten machte dann ein Mitarbeiter einen schrecklichen Fund. Von André Wilding 24.11.2026, 06:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 43-jähriger Österreicher lenkte am Montag, vermutlich gegen 20.50 Uhr, einen Pkw die B175 vom Niederndorferberg talwärts. Zur angeführten Zeit saß er alleine im Fahrzeug und war nicht angegurtet.

Im Bereich einer dortigen scharfen Rechtskurve, lenkte er aus unbekannter Ursache den Wagen auf der trockenen Asphaltstraße gerade aus, den bewaldeten Hang hinunter, wo der Pkw circa 50 Meter unterhalb der Straße, im dortigen Waldstück, zum Stillstand kam.

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Durch Windschutzscheibe geschleudert

Während des Absturzes wurde der Lenker vermutlich durch die Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert.

Aufgrund einiger größerer auf der Fahrbahn befindlichen Äste im Bereich der Unfallstelle, wurde die Straßenmeisterei Kufstein von mehreren Verkehrsteilnehmern zwecks Entfernung derselben telefonisch verständigt.

Im Zuge der Aufräumarbeiten um 21:30 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei den abgestürzten Pkw im Waldstück fest und setzte die Rettungskette in Gang.

An Unfallstelle verstorben

Nachdem die Kräfte an der Unfallörtlichkeit eintrafen, wurde zur Person, welche leblos im Hangstück lag, abgestiegen und Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, welche jedoch negativ verliefen, weil der verunfallte Lenker bereits aufgrund der schweren Verletzungen am Unfallort verstorben war. Am Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden.

Die Bilder des Tages i ?

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Niederndorferberg und Niederndorf mit mehreren Einsatzfahrzeugen, die Straßenmeisterei Kufstein, die Rettung- und Bergrettung inklusive First-Responder und ein Notarztteam.

Nach Abschluss der Erhebungen ergeht ein Bericht an die zuständigen Stellen.