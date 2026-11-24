i Die hohen Lebenshaltungskosten setzen Österreicher massiv zu. iStock Konto leer, Geld weg "So pleite sind wir": Jeder Dritte kommt kaum durch Das Leben wird für viele Tiroler zur Geldfrage. Eine neue AK-Umfrage zeigt: Jeder Dritte kommt mit seinem Einkommen kaum noch aus. Von Österreich Heute 24.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Miete, Lebensmittel, Energie: Die hohen Lebenshaltungskosten setzen Österreicher massiv zu. Wie angespannt die finanzielle Lage ist, zeigt eine neue Umfrage der Arbeiterkammer Tirol. Demnach können sich 35 Prozent der Beschäftigten in Tirol ihr Leben nur noch schwer leisten. Besonders betroffen sind Frauen und Menschen unter 40 Jahren.

Bei jeden Dritten ist das Konto am Monatsende leer

Für 29 Prozent der Befragten bleibt am Monatsende kein oder kaum Geld übrig, das berichtet der ORF. Bei 13 Prozent ist das sogar jeden Monat der Fall, weitere 16 Prozent kämpfen in den meisten Monaten mit einem leeren Konto.

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Noch deutlicher wird die finanzielle Belastung beim Blick auf die vergangenen Jahre: Jeder Zweite hat heute weniger Geld zur Verfügung als 2023. Bei 26 Prozent ist es sogar deutlich weniger.

Besonders alarmierend: 34 Prozent mussten innerhalb der vergangenen zwölf Monate wegen der hohen Lebenshaltungskosten ihr Konto überziehen oder sich Geld ausborgen.

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Warnung vor Folgen der Teuerung

AK-Präsident Erwin Zangerl sieht vor allem die hohen Preise für Wohnen, Lebensmittel, Energie und Treibstoff als Ursache. Er fordert mehr Maßnahmen für leistbares Wohnen und spürbare Entlastungen bei den Preisen, so der ORF.

Der ständige finanzielle Druck habe laut Zangerl auch Folgen für die Gesundheit und das Vertrauen in die Politik. Er warnt vor wachsender Unzufriedenheit und einer zunehmenden Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft.

Für die Umfrage wurden zwischen 9. Oktober und 9. November insgesamt 1.000 Tiroler Beschäftigte ab 16 Jahren befragt.