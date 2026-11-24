i Unattraktive Arbeitszeiten und Streit auf der Dienststelle sollen unter anderem für viele Abgänge verantwortlich sein iStock Schon 37 Kündigungen Polizei unter Druck! Immer mehr Beamte schmeißen hin 37 ausgebildete Polizisten haben in Tirol heuer gekündigt. Ab April 2027 soll ein neues Dienstmodell mehr Flexibilität bringen – reicht das? Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Tiroler Polizei häufen sich die freiwilligen Kündigungen – jetzt rückt eine bereits geplante Reform der Dienstzeiten in den Mittelpunkt. Ab April 2027 soll ein neues Modell für mehr Flexibilität und bessere Planbarkeit sorgen. Denn ausgerechnet die Arbeitszeiten gehören zu jenen Problemen, die Polizisten bei ihrem freiwilligen Abschied aus dem Dienst ansprechen.

Wie berichtet, haben heuer bereits 37 fertig ausgebildete Polizisten in Tirol freiwillig gekündigt. Das ist ein neuer Höchststand. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 waren es lediglich acht gewesen.

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Ob das neue Dienstmodell den Trend stoppen kann, ist allerdings noch offen.

Ab April 2027 soll sich einiges ändern

Die Landespolizeidirektion Tirol hatte bereits Ende August ein neues Dienstzeitmodell vorgestellt. Es soll ab April 2027 schrittweise umgesetzt werden und den Polizeibediensteten mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeiten bieten.

Ein zentraler Punkt: Polizisten sollen sich künftig freiwillig für Überstunden melden können. Auch die Planung von Diensten und polizeilichen Schwerpunkten soll flexibler werden.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac sprach bei der Vorstellung der Reform laut ORF von "deutlich mehr Flexibilität und Selbstbestimmungsmöglichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen". Die Änderungen sollen nicht auf Tirol beschränkt bleiben. Laut Tomac ist vorgesehen, das neue System innerhalb der kommenden beiden Jahre bundesweit einzuführen.

Überstunden und Nachtdienste als Problem

Die Reform trifft auf eine angespannte Personalsituation. In Tirol haben seit Jahresbeginn bereits 37 ausgebildete Polizeibedienstete freiwillig ihren Dienst beendet.

Allein im September gab es neun Kündigungen unter fertig ausgebildeten Beamten. Hinzu kamen drei Polizeischüler und zwei Vertragsbedienstete.

Als Gründe werden unter anderem der Wechsel in die Privatwirtschaft, familiäre Verpflichtungen und Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben genannt.

Vor allem Überstunden sowie Nacht- und Wochenenddienste seien für manche Beamte nur schwer mit Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen vereinbar. Genau bei der Dienstplanung soll das neue Modell ansetzen.

Offizielle Zahlen zeigen Rückgang in Tirol

Ein Blick auf eine parlamentarische Anfragebeantwortung des Innenministeriums zeigt zudem, dass sich die Personalsituation bereits im Vorjahr verändert hatte. Demnach sank die Zahl der sogenannten Vollbeschäftigungsäquivalente im Exekutivbereich der Landespolizeidirektion Tirol zwischen dem 1. Jänner 2025 und dem 1. Jänner 2026 von 2.257,05 auf 2.238,35.

Das entspricht einem Rückgang von 18,7 Vollzeitäquivalenten. Dabei handelt es sich nicht um die Anzahl der Kündigungen, sondern um eine rechnerische Größe für die verfügbaren Personalressourcen. Die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung sind in dieser Gegenüberstellung nicht enthalten.

Das Innenministerium verweist darauf, dass besonders viele Pensionierungen gegen Jahresende erfolgen und solche Rückgänge durch spätere Aufnahmen ausgeglichen werden sollen.

Polizei weist Sparvorwürfe zurück

Schon bei der Ankündigung des neuen Dienstzeitmodells gab es Kritik. Unter anderem stand die Befürchtung im Raum, dass die Reform zu Einsparungen beim Personal führen könnte. Landespolizeidirektor Tomac wies das entschieden zurück. Für Überstunden seien im Doppelbudget 2027/28 dieselben Mittel vorgesehen wie bisher.

Auch die Präsenz der Polizisten in den Dienststellen soll sich nach Angaben der Landespolizeidirektion durch die Umstellung nicht verschlechtern. Ein Probebetrieb des neuen Systems wurde bereits im September im steirischen Bezirk Leibnitz gestartet.

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Auch in Schönberg gibt es Probleme

Wie angespannt die Situation auf einzelnen Dienststellen sein kann, zeigt das Beispiel der Autobahnpolizeiinspektion Schönberg. Dort sorgen laut dem Bericht über die Kündigungen unter anderem unterschiedliche Arbeitszeitmodelle für Schwierigkeiten. Während manche Beamte aufgrund von Kinderbetreuung oder Karenz in Teilzeit arbeiten, müssen andere teilweise längere Dienste übernehmen.

Hinzu kommen Berichte über interne Konflikte und laufende Disziplinarverfahren. Der bisherige Inspektionskommandant wurde abgezogen, eine erfahrene Führungskraft soll die Situation beruhigen. Ob die Dienstzeitreform auch solche Probleme entschärfen kann, bleibt abzuwarten.

Innenministerium sieht bundesweit Personalrekord

Bundesweit präsentiert sich die Personalsituation allerdings anders als die aktuellen Kündigungszahlen aus Tirol vermuten lassen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 2025 österreichweit 1.422 Personen neu in die Polizeiausbildung aufgenommen. Gleichzeitig gingen 798 Polizeibedienstete in Pension. Rund 170 Bedienstete schieden freiwillig aus.

Das Ministerium verweist auf einen Rekordstand von mehr als 32.500 Polizistinnen und Polizisten. Für Tirol hatte die Landespolizeidirektion Anfang des Jahres außerdem angekündigt, dass 2026 insgesamt 129 Bedienstete ihre Grundausbildung abschließen und die Dienststellen verstärken sollen. Gleichzeitig waren 100 Neuaufnahmen geplant.

Entscheidend wird nun sein, ob es gelingt, nicht nur neue Kräfte auszubilden, sondern auch erfahrene Polizisten langfristig im Dienst zu halten. Mit dem neuen Dienstzeitmodell soll ab April 2027 zumindest an einem der häufig genannten Kritikpunkte angesetzt werden. Ob dadurch tatsächlich weniger Polizisten kündigen, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.