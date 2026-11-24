i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Mehrere Verletzte Schwerer Massen-Crash auf A12! 14 Autos kollidieren Ein Auffahrunfall auf der Inntalautobahn löste am Montag eine Massenkarambolage aus. Neun Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Kind. Von André Wilding 24.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Montagabend auf die Inntalautobahn (A12) aus. Insgesamt 14 Fahrzeuge waren gegen 17.10 Uhr bei Straßenkilometer 98,25 in Fahrtrichtung Westen in eine Massenkarambolage verwickelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nahm der Unfall seinen Anfang, als ein 56-jähriger Österreicher auf den Wagen eines 59-jährigen Landsmannes auffuhr. In dessen Auto saß auch seine 60-jährige Ehefrau. Mehrere nachkommende Lenker konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten ebenfalls ineinander.

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Neun Verletzte, darunter ein Kind

In den 14 Fahrzeugen befanden sich insgesamt 16 Personen. Neun von ihnen wurden bei der Karambolage verletzt. Eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen, acht weitere kamen mit leichten Verletzungen davon. Unter ihnen befindet sich auch ein Kind.

Wie es genau zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Da zunächst die medizinische Versorgung der Beteiligten im Vordergrund stand, konnten ausführliche Befragungen bisher nicht durchgeführt werden.

Alkohol dürfte jedenfalls keine Rolle gespielt haben: Die Alkotests bei sämtlichen 14 Lenkern fielen negativ aus.

Sieben Abschleppfahrzeuge im Einsatz

Lediglich drei Lenker konnten mit ihren Autos die Unfallstelle selbstständig verlassen. Für die übrigen Fahrzeuge mussten insgesamt sieben Abschleppfahrzeuge anrücken.

Die Rettung stand mit 15 Rettungswagen-Besatzungen samt Notärzten im Einsatz. Auch 24 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen sowie sechs Fahrzeuge der Asfinag samt Besatzungen wurden mobilisiert.

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Erst um 19.38 Uhr waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Die A12 war seit 17.13 Uhr und damit fast zweieinhalb Stunden lang komplett gesperrt.