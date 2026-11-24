i Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Getty Images (Symbolbild) Einsatz in Oberhofen im Inntal Wohnung geht in Flammen auf – Familie muss ins Spital In Oberhofen im Inntal stand am Montagabend eine Wohnung in Flammen. Ein Ehepaar und seine drei Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Von André Wilding 24.11.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberhofen im Inntal endete der Montagabend mit einem Feuerwehreinsatz. Gegen 21.15 Uhr brach im Obergeschoss des Gebäudes ein Brand aus. Eine Wohnung stand in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte brachten mehrere Personen aus den umliegenden Wohnungen in Sicherheit. Unter schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute in das Gebäude vor und konnten die Flammen löschen. Im Zuge der Löscharbeiten mussten auch das Dach und die Zwischendecke geöffnet werden.

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Familie mit drei Kindern im Spital

Ein Ehepaar und seine drei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung beziehungsweise aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in die Innsbrucker Universitätsklinik gebracht.

Sämtliche Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind derzeit unbewohnbar. Die übrigen Bewohner kamen in privaten Unterkünften unter oder befinden sich derzeit auf Urlaub.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Erste Untersuchungen der Brandspuren deuten darauf hin, dass das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss seinen Ausgang genommen haben dürfte. Warum der Brand ausbrach, müssen weitere Ermittlungen klären.

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Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher nicht fest.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Oberhofen (4 Fahrzeuge / 40 Mitglieder), die Freiwillige Feuerwehr Telfs (4 Fahrzeuge / 20 Mitglieder), der Rettungsdienst Tirol (3 Rettungsfahrzeuge / 1 EL / 8 Sanitäter) und die Gemeindeeinsatzleitung