i Der Frau entstand ein Schaden in der Höhe eines hohen 3-stelligen Eurobetrages. istock (Symbolbild) "Bankkarte geht nicht" Sie wollte nur helfen! Frau (20) verliert viel Geld Eine 20-Jährige wollte einem vermeintlich in Not geratenen Mann in Brixlegg helfen. Doch die junge Tirolerin wurde Opfer eines Betrugs. Von André Wilding 25.11.2026, 08:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihre Hilfsbereitschaft kam einer 20-jährigen Österreicherin am Montag in Tirol teuer zu stehen. Die junge Frau wurde gegen 15 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in Brixlegg (Bezirk Kufstein) von einem unbekannten Mann angesprochen.

Der Unbekannte unterhielt sich mit der 20-Jährigen auf Englisch, wobei er einen britischen Akzent hatte. Er behauptete, dass seine Bankkarte nicht funktionieren würde. Allerdings benötige er dringend Geld für Benzin, um zu seinem Hotel in Innsbruck zurückfahren zu können.

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20-Jährige übergab Bargeld

Die junge Frau erklärte sich bereit, dem Mann auszuhelfen und für ihn Geld abzuheben. Im Gegenzug täuschte der Unbekannte eine Überweisung eines hohen dreistelligen Pfundbetrags mittels Online-Banking vor.

Anschließend fuhr die 20-Jährige gemeinsam mit dem Mann zu einer Bank in Brixlegg. Dort händigte sie ihm einen hohen dreistelligen Eurobetrag aus.

Geld kam nie an

Doch auf die vermeintliche Überweisung wartet die junge Frau bisher vergeblich. Der angeblich überwiesene Betrag ging nicht auf ihrem Konto ein. Der 20-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in Höhe eines hohen dreistelligen Eurobetrags.

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Der Unbekannte hat mittlerweile die Handynummer der jungen Frau blockiert. Auch die von ihm verwendete englische Telefonnummer ist nicht mehr aktiv.