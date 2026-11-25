i Nach der Rettung zweier Teenager vom Großglockner warnt Bergrettungs-Chef Stefan Hochstaffl vor Selbstüberschätzung und den Gefahren durch Social Media. ÖBRD BV / iStock "Video schauen ist zu wenig" Tödlicher Trend am Berg! Jetzt warnt Rettungs-Chef Zwei Teenager mussten vom Großglockner gerettet werden. Jetzt mahnt Bergrettungs-Chef im "Heute"-Talk vor einer gefährlichen Entwicklung. Von Iris Hödl 25.11.2026, 05:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bergretter verlieren die Geduld. Immer häufiger müssen sie Anfänger aus lebensgefährlichen Situationen bergen. Ihr Training besteht oft nur aus Online-Recherche. Bergrettungs-Chef Stefan Hochstaffl findet im "Heute"-Talk klare Worte für solch riskante Touren.

Vor einigen Tagen kam es am Großglockner zu einer spektakulären Rettung. Zweier deutsche Teenager (15 und 18) hatten bereits für den Aufstieg rund zehn Stunden gebraucht – normalerweise dauert die Strecke vier bis fünf Stunden. Beim Abstieg in der Dunkelheit verloren sie erneut die Orientierung und setzten einen Notruf ab, schließlich wurden sie mit dem Hubschrauber gerettet. Sie waren durchnässt und unterkühlt.

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Training per Social-Media-Video

Dass sie nicht gut vorbereitet waren, wollten die jungen Männer zuletzt nicht einfach stehen lassen. Sie hätten die Route studiert, Ausdauer trainiert und Videos im Internet geschaut, erklärten sie gegenüber dem Bergsportmagazin "Alpin".

Bergtouren als Social-Media-Trend

Retter schütteln den Kopf: "Ein Gletscher-Video ist aber ein bisschen zu wenig, um auf solche Berge zu steigen", sagt Bergrettungs-Präsident Stefan Hochstaffl gegenüber "Heute". Allgemein würden sich Einsätze häufen, bei denen Menschen gerettet werden müssen, die "irgendwelche schönen Touren auf Social Media gesehen haben und nicht richtig vorbereitet und ausgerüstet sind".

In den sozialen Medien würden meist nur die schönen Seiten präsentiert. Dadurch würden sich auch Anfänger verleiten lassen. Sie denken, sie könnten die Tour einfach nachmachen. Schlechtes Wetter und Schneetreiben würden nicht gepostet. "Und wenn eine Tour schlecht ausgeht, wird das natürlich auch nicht gezeigt."

„Langsam wird es Gang und Gäbe, dass man sich gegenseitig zurücklässt.“ Stefan Hochstaffl Präsident der Bergrettung

Dabei habe die Gefahr gar nicht unbedingt etwas mit der Höhe des Berges zu tun, merkt Hochstaffl an. "Wenn die Verhältnisse und die Tourenplanung nicht passen, kann es sogar auf der Rax zu Notsituationen kommen."

Der erfahrene Bergretter empfiehlt deshalb, zuerst eher geführte Touren zu machen. "Wir sind damals mit Erfahrenen mitgegangen und haben gelernt, dass es hin und wieder nicht so läuft wie gedacht." Außerdem sollte man auf jeden Fall umdrehen, wenn man nur mehr wenig Kraft hat oder es Abend wird. "Ein Abstieg mitten in der Nacht führt ziemlich sicher zu einer Bergung."

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Immer öfter lassen Bergsteiger einander zurück

Eines müsse man den Männern aber zugute halten, sagt Hochstaffl: Sie sind zusammen geblieben. "Langsam wird es ja Gang und Gäbe, dass man sich gegenseitig zurücklässt. Wenigstens haben sie die Miesere gemeinsam durchgemacht." Im Vorjahr erfror eine 33-Jährige auf dem Großglockner 50 Meter unter dem Gipfel, nachdem ihr Begleiter sie zurückgelassen hatte.

Zum Überlebenskampf wurde auch für einen 20-jährigen Deutschen eine Bergtour auf den Hochkönig in Salzburg vor Kurzem, nachdem seine Begleiter ohne ihn weitergegangen waren. Auf 2.600 Metern Höhe musste der Mann bei eisigen Temperaturen und Schneefall ausharren. Die Bergrettung konnte ihn retten, die Nacht im Freien hätte er vermutlich nicht überstanden.

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Bergretter hält nichts von Strafen

Hochstaffl ist aber "kein Freund von Strafen". Schließlich sei heutzutage alles sehr reguliert, "da braucht man nicht auch noch jemanden am Berg, der dann Strafen vergibt". Man solle Bergtouren stattdessen mit Verstand begegnen und keinem Social-Media-Trend vertrauen. Ist man nicht versichert, muss man einen Einsatz ohnehin selbst bezahlen.