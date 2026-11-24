i Designerin Ina Kent und Sophia Diaba vom Verein Wiener Frauenhäuser setzen gemeinsam ein orangefarbenes Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Ina Kent "Gewalt mehr thematisieren" Designerin Ina Kent hilft betroffenen Frauen mit Charm Zur weltweiten Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" hat Ina Kent einen limitierten Charm zugunsten der Wiener Frauenhäuser entworfen. Von Christine Scharfetter 24.11.2026, 10:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleines Schmuckstück, eine wichtige Botschaft: Von 25. November bis 10. Dezember steht weltweit der Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen im Mittelpunkt. Im Rahmen dieser "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" engagiert sich die Wiener Taschen-Ikone Ina Kent für Betroffene. Mit einem limitierten orangefarbenen Anhänger sollen Spenden für die Wiener Frauenhäuser gesammelt und ein gesellschaftliches Tabuthema stärker ins Bewusstsein gerückt werden.

Jeder verkaufte Anhänger bringt Hilfe

Der eigens entworfene Charm "limited ed.3 orange metallic marigold" um 45 Euro soll nicht nur ein modisches Statement setzen, sondern auch konkrete Hilfe ermöglichen. Der gesamte Nettoerlös aus dem Verkauf während der Aktionstage geht an den Verein Wiener Frauenhäuser.

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Orange ist die Signalfarbe der UN-Kampagne "Orange the World" und steht für eine helle, optimistische Zukunft ohne Gewalt an Frauen und Mädchen. Der Charm "limited ed.3 orange metallic marigold" um 45 Euro von Ina Kent trägt diese Botschaft mit Karabiner und Baumwollbändchen zum Einhängen an Tasche, Schlüsselbund oder Gürtelschlaufe in den Alltag. Der Nettoerlös im Aktionszeitraum der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen kommt dem Verein Wiener Frauenhäuser zugute. Ina Kent

Doch auch danach läuft die Unterstützung weiter: Für jedes verkaufte Exemplar der limitierten Sonderedition werden fünf Euro gespendet – bis die gesamte Auflage ausverkauft ist.

Das Geld kommt Frauen zugute, die nach einem Aufenthalt im Frauenhaus einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Konkret sollen damit Erstausstattungen für ihre neuen Wohnungen finanziert werden.

"Erste Anzeichen nicht bagatellisieren"

Für Ina Kent ist das Engagement mehr als eine einmalige Spendenaktion. "Bereits erste Anzeichen gewalttätiger Verhaltensweisen dürfen nicht bagatellisiert werden", betont die Designerin. "Wir halten es für wichtig, die Verharmlosung von Gewalt an Frauen mehr zu thematisieren."

Julia Brož, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser, begrüßt die Initiative. Die Einrichtungen bieten betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Zuflucht und Unterstützung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben.

"Durch Spenden können Frauen gezielt in ihren Bedarfen unterstützt werden. Gewaltschutz bedeutet aber auch, Gewalt sichtbar zu machen, ein Bewusstsein zu schaffen, Vernetzung und Haltung zu zeigen." Genau hier setze die Charity-Aktion des Taschenlabels Ina Kent an.

Gewalt an Frauen: Hier finden Sie Hilfe Frauenhelpline Tel.: 0800 / 222 555

Polizei Tel.: 133

Helpchat: haltdergewalt.at

Österreichische Gewaltschutzzentren Tel.: 0800 / 700 217

16 Persönlichkeiten setzen ein Zeichen

Zusätzlich zur Charity-Edition entstand eine Porträtserie der Fotografin Hilde van Mas. Im Polaroid-Stil wurden 16 Persönlichkeiten aus der österreichischen Kulturszene mit dem orangefarbenen Anhänger abgelichtet.

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Mit dabei sind unter anderem Miriam Fussenegger, Maria Köstlinger, Jürgen Maurer, Katia LeDoux, Catalina Molina, Christina Tscharyiski und SALÓ-Musiker Andi Binder. Die unterschiedlichen Generationen und künstlerischen Bereiche eint eine gemeinsame Botschaft: Gewalt gegen Frauen und Mädchen darf nicht unsichtbar bleiben.

Charity-Abend in der Wiener Hofburg

Ein weiterer Höhepunkt folgt am 28. November 2026 mit "RISE! ORANGE THE NIGHT" in der Wiener Hofburg. Musik, Tanz, Theater und Performance sollen dort ein deutliches Zeichen gegen Gewalt setzen. Durch den Abend führen Lilian Klebow und Mari Lang.

Die Bilder des Tages i ?

Ina Kent unterstützt die Veranstaltung im Rahmen des Empfangs "Friends of RISE!" und stellt dafür zusätzliche Charms aus der Sonderedition zur Verfügung.