i In den 2010er-Jahren ließen sich Sternchen, wie Sylvie Meis, Hilary Duff und Jessica Alba mit den Schuhen blicken. "Heute"-Montage: APA-Images / Action Press / Philipp Mertens, APA-Images / Action Press / LRR & APA-Images / Action Press / NP Ikon-Schuh Wieso die Gen Z nun nach Keilabsatz-Sneaker schreit Influencer und Fashionistas holen einen alten Schuh zurück ins Rampenlicht. Von den stylischen Tretern lässt sich nicht jeder gleich begeistern. Von Artiola Zhabota 24.11.2026, 11:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Mode hat ein gutes Gedächtnis: Trends, die längst abgeschrieben schienen, tauchen oft schneller wieder auf, als man erwartet. Kaum gilt ein Look als "passé", wird er auf Social Media neu entdeckt, diskutiert und plötzlich wieder begehrt. Genau dieses Schicksal erlebt aktuell ein Schuh, der lange als "hässlich" galt und jetzt wieder für Aufsehen sorgt: Der Keilabsatz-Sneaker von Isabel Marant ist offiziell zurück und spaltet erneut Meinungen.

Boom um den "Bekett"

Als Marant 2011 das Modell "Bekett" auf den Markt brachte, traf sie damit den Zeitgeist: Der Schuh kombinierte sportliche Sneaker-Elemente mit einem versteckten Absatz und schuf so eine Silhouette, die bequem und feminin wirkte. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich der Keilabsatz-Sneaker zum Symbol der frühen 2010er-Jahre: Victoria's Secret-Models und Promis, wie Kim Kardashian, rockten den Schuh ständig. Die Wartelisten waren lang, der Boom um die Wedge-Sneaker riesig.

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Der Erfolg veränderte nicht nur die Mode, sondern auch das Leben der Designerin. Die Französin war bis dahin für ihren lässigen, Pariser Stil bekannt – der "Bekett" rückte sie plötzlich in ein ganz anderes Licht. In einem "The Cut"-Interview erklärte sie, sie habe genug von den Keilabsatz-Sneakern. Der Schuh sei "zu etwas extrem Vulgärem" geworden, sie wolle nicht länger darauf reduziert werden. Der Hype um die "Bekett" war vorbei – zumindest vorerst.

Doch die Mode vergisst nichts. Mit der Y2k-Welle und dem Einfluss von Social-Media-Plattformen, wie TikTok, begann das große Revival: Nach mehr als einem Jahrzehnt kehrt das Modell zurück.

Comeback lässt manche kalt

Eine TikTokerin hat vom Hype des "Bekett" beeinflussen lassen und die Schuhe bestellt. Überzeugt von den Sneakern mit dem Keilabsatz ist sie bisher nicht und fragt nach Meinungen im Netz. In den Kommentaren streiten sich Nutzer über den Schuh: "Was zur Hölle sind das für Schuhe?", fragt eine Userin. Eine andere TikTok-Nutzerin meint: "Ich hab' das Gefühl, dass sie derzeit noch cool sind, aber in ein paar Monaten komisch und lustig aussehen werden."

Mit rund 525 Euro ist das Original von Marants Label kein Schnäppchen. Dennoch greifen viele Fashionistas zu oder warten auf günstigere Alternativen. Zahlreiche Labels haben inzwischen eigene Versionen des Keilabsatz-Sneakers lanciert und machen den Trend alltagstauglich. Ob der Schuh sich fest im eigenen Kleiderschrank etablieren wird oder bald wieder daraus verschwindet, bleibt offen.