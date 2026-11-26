i Die Sieger-Kipferl vom Wiener Backstüberl überzeugten die Gault&Millau-Jury im Blindtest und verwiesen deutlich teurere Konkurrenz auf die Plätze. Gault&Millau / Stefan Donat Überraschend günstiger Sieger Das sind die besten Vanillekipferl aus dem Supermarkt Gault&Millau testete zwölf Vanillekipferl aus dem Supermarkt. Der Sieger überrascht – und kostet nur ein Drittel der Luxus-Konkurrenz. Von Heute Life 26.11.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Weihnachtszeit rückt näher, Vanillekipferl dürfen auf kaum einem Keksteller fehlen. Doch wer nicht selbst backen möchte, steht im Supermarkt vor einer großen Auswahl – und teils enormen Preisunterschieden. Eine Blindverkostung von Gault&Millau zeigt nun, welche Kipferl wirklich überzeugen. Das Ergebnis dürfte selbst verwöhnte Naschkatzen überraschen: Nicht das teuerste Produkt holte sich den Sieg.

Überraschung beim großen Kipferl-Test

Zwölf verschiedene Vanillekipferl aus Supermärkten in Ostösterreich und dem Online-Lebensmittelhandel kamen bei der Verkostung auf den Prüfstand. Eine hochkarätige Jury beurteilte die Produkte anonym – ohne zu wissen, welche Marke oder welcher Preis dahintersteckte.

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Insegesamt wurden zwölf verschiedene Vanillekipferl blindverkostet. Gault&Millau / Stefan Donat

Ganz oben auf dem Treppchen landeten die Vanillekipferl vom Wiener Backstüberl, die unter anderem bei Spar erhältlich sind. Für 180 Gramm werden 6,39 Euro fällig. Das entspricht einem Kilopreis von 35,50 Euro. Damit ließen sie sogar deutlich kostspieligere Konkurrenz hinter sich.

Luxus-Kipferl kosten mehr als 100 Euro pro Kilo

Auf Platz zwei schaffte es ausgerechnet das teuerste Produkt im gesamten Test: die handgemachten Mandel-Haselnuss-Vanillekipferl von Landtmann’s. Sie sind über Gurkerl erhältlich und kosten stolze 22,99 Euro für 220 Gramm. Der Kilopreis: 104,50 Euro.

Den dritten Platz sicherte sich die Keksmanufaktur Familie Körber. Ihre Kipferl kosten 9,99 Euro für 200 Gramm, also 49,95 Euro pro Kilo.

Besonders erfreulich für Sparfüchse: Auch ein noch günstigeres Produkt als der Sieger schaffte es weit nach vorne. Die Vanillekipferl von Omas Backstube, hergestellt von Guschlbauer und bei Lidl erhältlich, belegten den vierten Platz. Für 400 Gramm zahlt man lediglich 5,49 Euro – das macht gerade einmal 13,73 Euro pro Kilo.

Die Top fünf im Überblick: 1. Platz: Wiener Backstüberl (Spar) – 180 g um 6,39 Euro, Kilopreis 35,50 Euro

2. Platz: Landtmann’s (Gurkerl) – 220 g um 22,99 Euro, Kilopreis 104,50 Euro

3. Platz: Keksmanufaktur Familie Körber (Gurkerl) – 200 g um 9,99 Euro, Kilopreis 49,95 Euro

4. Platz: Omas Backstube / Guschlbauer (Lidl) – 400 g um 5,49 Euro, Kilopreis 13,73 Euro

5. Platz: Vollkornbäckerei Waldherr (Denn’s) – 250 g um 10,49 Euro, Kilopreis 41,96 Euro

Was ein richtig gutes Vanillekipferl ausmacht

Doch worauf kommt es beim perfekten Weihnachtskeks eigentlich an? Für die Jury zählt vor allem die Konsistenz: Ein gutes Vanillekipferl soll mürbe sein und regelrecht auf der Zunge zergehen. Dazu braucht es einen angenehmen Vanilleduft, feine Nussaromen und ein ausgewogenes Verhältnis von Süße und Fett.

Auch die Frische spielt eine entscheidende Rolle. Gerade Butter und Nüsse können bei längerer Lagerung an Qualität verlieren. Eine Herausforderung für Hersteller: Manche Produkte müssen so verpackt und transportiert werden, dass sie stabil bleiben, ohne ihre typische mürbe Beschaffenheit einzubüßen. Einige Kandidaten waren der Jury zufolge zu hart oder zu trocken.

Die beliebtesten Weihnachtskekse der Österreicher i ?

Eine weitere Erkenntnis: Butter ist offenbar kein Muss. Der Drittplatzierte kam ganz ohne Butter aus und überzeugte dennoch geschmacklich.

Spitzenköchin und Demel-Experte verkosteten mit

Für die Blindverkostung stellte Gault&Millau eine prominente Fachjury zusammen. Mit dabei waren unter anderem Spitzenköchin Lisl Wagner-Bacher und Dietmar Muthenthaler, ehemaliger Chefzuckerbäcker des Wiener Traditionshauses Demel.

Ergänzt wurde das Team durch Café-Prückel-Chefpatissier Jürgen Vsetecka, Crème-de-la-Crème-Chefin Julia Kiliarski, Wirtin Stefanie Herkner sowie Sensorikerin Romana Fertl. Auch die Gault&Millau-Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe waren Teil der Verkostung.