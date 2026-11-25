i KFC sorgt mit seinen Plänen für frittiertes Hähnchen an Italiens Skipisten für heftigen Widerstand. iStock/DannyIacob KFC rudert zurück Streit um Fast-Food-Filialen neben Skipisten eskaliert KFC wollte mit Hähnchen die Dolomiten erobern. Doch der Fast-Food-Plan löste einen Proteststurm aus – der sogar bis nach Rom reichte. Von Heute Life 25.11.2026, 16:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Italien und seine kulinarischen Traditionen – eine Kombination, bei der schnell die Emotionen hochgehen. Ob Ananas auf der Pizza oder Sahne in der Carbonara: Bei vermeintlichen Sünden auf dem Teller verstehen viele Italiener keinen Spaß. Jetzt sorgt ausgerechnet frittiertes Hähnchen für einen handfesten Streit in den Dolomiten.

Der US-Fast-Food-Riese KFC hatte am 5. November angekündigt, mit zwei neuen Standorten direkt an den Skipisten von Madonna di Campiglio und Cortina d’Ampezzo präsent sein zu wollen - "Heute" hat darüber berichtet. Die Reaktion fiel heftig aus. Für viele Einheimische war das Vorhaben ein Angriff auf die Identität ihrer Bergregionen.

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Gianluca Barbacovi, Präsident des Bauernverbands Coldiretti Trentino, fand deutliche Worte: "Wir können nicht hinnehmen, dass unsere Region durch eine Fast-Food-Kultur abgewertet wird, die hier keine Wurzeln hat." Die großen Ketten seien eine unmittelbare Bedrohung für die Wirtschaft der Berggemeinden.

Streit erreicht sogar die Regierung in Rom

Der Protest blieb nicht auf die Skipisten beschränkt. Regionalpolitiker, Organisationen zum Schutz des kulturellen Erbes und die Verwaltung des Naturparks rund um Madonna di Campiglio stellten sich gegen die Pläne.

Auch Massimiliano Peterlana, Präsident der Internationalen Bergtourismusbörse, warnte vor einer Entwicklung ohne Grenzen. Dass internationale Konzerne wegen der vielen Urlauber investieren wollten, sei verständlich. Doch nicht alles müsse deshalb akzeptiert werden.

Schließlich wurde der Konflikt sogar zum Thema in Rom. Der Landwirtschaftsminister erklärte gegenüber der Zeitung "Il Foglio": "Es gibt einen klaren Unterschied zwischen der Kultur, Identität und Tradition, die Besucher unserer Berge meiner Vorstellung nach suchen, und einer Esskultur, die das genaue Gegenteil verkörpert."

Shitstorm gegen KFC

Auch im Internet kochten die Emotionen hoch. Besonders deutlich wurde ein Beitrag des Nachrichtenportals "VDNews", das sich an ein junges Publikum richtet: "Wer in die Berge fahren will, um frittiertes Hähnchen zu essen, bleibt besser zu Hause", so die Schlagzeile.

Die besten Skigebiete weltweit i ?

Unter Beiträgen auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von KFC Italia sammelten sich zahlreiche kritische Kommentare. Die Forderung ist unmissverständlich: Die Fast-Food-Kette solle "den Dolomiten fernbleiben".

Der Druck zeigte offenbar Wirkung. Am 11. November, nur wenige Tage nach der ursprünglichen Ankündigung, ruderten die Beteiligten zurück. Die zuvor veröffentlichten Visualisierungen einer Berghütte mit auffälligen roten KFC-Elementen und dem bekannten Gesicht von Colonel Sanders verschwanden.

Doch keine Filialen

In einer neuen Stellungnahme stellte die Après-Ski-Kette Super G klar, dass gar keine eigenständigen KFC-Restaurants geplant seien. Vielmehr gehe es um eine Kooperation mit bestehenden Lokalen in Cortina d’Ampezzo und Madonna di Campiglio.

KFC werde lediglich ausgewählte Bestseller in das bereits vorhandene Gastronomieangebot der Après-Ski-Betriebe integrieren. Neue Geschäfte, die ausschließlich einer Marke gewidmet seien, werde es demnach nicht geben.

Besonders betont wurde auch, dass die Gebäude ihre bisherige Architektur und Identität vollständig behalten sollen. Eine Konzession an jene, die eine Veränderung des Ortsbildes befürchtet hatten.

"Was für Berge wollen wir?"

Doch der Streit dreht sich längst nicht mehr nur um Chicken Wings, Burger oder Pommes. Dahinter steckt eine grundsätzliche Debatte über die Zukunft des alpinen Tourismus. Alberta Voltonlini vom Tourismusverband Madonna di Campiglio sieht einen Konflikt zwischen jenen, die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben wollen, und jenen, die den ursprünglichen Charakter der Berge bewahren möchten. Die Berge hätten schließlich eine andere Seele als die Stadt.

Auch Trekkingführer Luca Armilli beobachtet die Diskussion mit Sorge. Auf seinem Instagram-Kanal "Vivere la Montagna" wurde das Thema intensiv diskutiert.

Für ihn geht es dabei nicht einfach um italienische Küche oder die Ablehnung ausländischer Marken: "Aus meiner Sicht geht es nicht einmal darum, unsere italienischen Traditionen zu verteidigen oder kein Essen aus ausländischen Ketten zu wollen. Es ist eine komplexere, tiefere Frage nach der Zukunft der Berge. Was für Berge wollen wir?"