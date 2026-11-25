i Augen zu und durchknuspern: Auf der Wiener Mariahilfer Straße stellten Passanten bei einer Pringles-Blindverkostung ihren Geschmackssinn auf die Probe. Foto: "Heute" Neue Pringles-Sorten im Test Video: Blind-Tasting mit Lacher und viel Geschmack Einmal probieren und richtig zuordnen: Die neuen Pringles-Sorten stellten Passanten auf der Mariahiler Straße vor eine knusprige Herausforderung. Von Fabian Petschnig 25.11.2026, 13:29 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie gut lassen sich verschiedene Pringles-Sorten allein am Geschmack erkennen? Dieser Frage gingen wir bei einer Blindverkostung auf der Mariahilfer Straße nach.

Welche neuen und bekannten Sorten haben wir getestet?

Lust auf einen Hauch Mittelmeer? Pringles Mediterranean Herbs bringt Oregano, Majoran, Thymian und Rosmarin in perfekte Harmonie und das mit dem typischen Pringles-Crunch.

Wer lieber zu Pizzen greift, hat mit Pringles Pizza eine knusprige Alternative: Hier treffen Tomaten-, Käse- und Kräuternoten aufeinander. Wie dein italienisches Lieblingsgericht.

Süß-säußerlich gefällig? Dann greif zu Pringles Ketchup! Die Sorte bringt den Geschmack des beliebten Dips direkt auf den Stapelchip. Tomatige Würze sorgt dabei für das passende Snackgefühl, ohne die Gefahr des Anpatzens.

Wenn du ein Paprika-Fan bist, wirst du bei Pringles doppelt fündig. Pringles Classic Paprika setzt auf Paprikageschmack, abgerundet mit Zwiebel- und Knoblauchnoten. Pringles Sweet Paprika ergänzt die Auswahl mit süßlicher Note.