i Fluffig, buttrig und herrlich cremig soll ein gelungenes Kartoffelpüree sein. Pexels/IARA MELO Koch-Tipps Kartoffelpüree wird klebrig? So tricksen Küchenprofis Kartoffeln, Milch, Butter und Salz – mehr braucht es für den Küchenklassiker nicht. Doch ausgerechnet bei einer Zutat machen viele einen Fehler. Von Heute Life 25.11.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ordentlicher Klecks Kartoffelpüree gehört für viele zu einem gelungenen Sonntagsessen einfach dazu. Herrlich cremig, luftig und mit einer feinen Butternote ist die beliebte Beilage der Inbegriff von Wohlfühlküche. Doch was auf dem Teller so unkompliziert aussieht, kann bei der Zubereitung schnell zur kulinarischen Enttäuschung werden. Statt einer samtig-weichen Masse klebt plötzlich ein zäher Kartoffelklumpen am Kochlöffel, der in seiner Konsistenz eher an Tapetenkleister als an ein gelungenes Püree erinnert.

Dabei braucht es für den Küchenklassiker gerade einmal vier Zutaten: Kartoffeln, Milch, Butter und Salz. Das Geheimnis liegt allerdings nicht nur darin, was in den Topf kommt, sondern vor allem, wie die Zutaten verarbeitet werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dieser Fehler ruiniert deinen Brei

Wer beim Kochen Zeit sparen möchte, gießt die Milch gerne direkt aus dem Kühlschrank zu den gestampften Erdäpfeln. Was zunächst praktisch erscheint, kann der gewünschten Konsistenz jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Durch die kalte Flüssigkeit kühlt die Kartoffelmasse schneller ab. Die anschließend hinzugefügte Butter schmilzt dadurch langsamer und lässt sich weniger gut einarbeiten. Zudem verbindet sich kalte Milch schlechter mit den gestampften Kartoffeln, wodurch häufig mehr gerührt werden muss.

Das kann dem Püree zum Verhängnis werden. Besser ist es deshalb, die Milch vorab in einem kleinen Topf zu erwärmen und nach und nach unter die Kartoffelmasse zu heben. Wer sich zusätzliches Geschirr sparen möchte, kann die gekochten Erdäpfel auch direkt durch eine Kartoffelpresse in den Topf mit der erwärmten Milch drücken.

Finger weg vom Pürierstab!

So verlockend es auch sein mag, die Küchenmaschine oder den Pürierstab die Arbeit erledigen zu lassen: Bei Kartoffelpüree sind diese Küchenhelfer keine gute Idee. Schuld daran ist die in den Erdäpfeln enthaltene Stärke. Durch das intensive Zerkleinern werden zahlreiche Kartoffelzellen aufgebrochen und große Mengen Stärke freigesetzt. Das Ergebnis ist eine zähe, kleisterartige Masse, die mit einem fluffigen Püree wenig gemeinsam hat.

Deutlich besser eignen sich der klassische Kartoffelstampfer oder eine Kartoffelpresse. Auch beim anschließenden Vermengen der Zutaten gilt: Weniger ist mehr. Sobald sich Milch, Butter und Kartoffeln zu einer gleichmäßigen Masse verbunden haben, sollte der Kochlöffel zur Seite gelegt werden.

Bei der Butter gilt genau das Gegenteil

Während die Milch unbedingt erwärmt werden sollte, darf die Butter direkt aus dem Kühlschrank kommen. Der Trick besteht darin, sie nicht als großen Klumpen, sondern in kleinen Würfeln oder portionsweise unter die noch warme Kartoffelmasse zu arbeiten. So schmilzt sie nach und nach und lässt sich gleichmäßig verteilen, ohne dass dafür übermäßig viel gerührt werden muss. Das sorgt für eine besonders geschmeidige Konsistenz.