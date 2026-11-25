i Mit drei vorbereiteten Keksteigen im Tiefkühler wird das Weihnachtsbacken in der Adventzeit zum Kinderspiel. iStock/Dejan Kolar Advent-Hack Diese drei Keksteige kannst du einfach einfrieren Wer in der Adventzeit keinen Backstress will, bereitet den Keksteig schon jetzt vor. Drei Rezepte eignen sich besonders gut für den Tiefkühler. Von Heute Life 25.11.2026, 17:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Weihnachtszeit rückt näher – und damit auch die Hochsaison für Vanillekipferl, Butterkekse und Co. Doch zwischen Geschenke besorgen, Christkindlmärkten und Weihnachtsfeiern bleibt oft wenig Zeit fürs Backen. Ein einfacher Trick sorgt jetzt für Entspannung: Keksteig vorbereiten, einfrieren und bei Bedarf frisch aus dem Ofen holen.

Vor allem Mürbeteige und Varianten mit einem hohen Butteranteil eignen sich dafür hervorragend. Sie behalten ihre Konsistenz und lassen sich nach dem Auftauen problemlos weiterverarbeiten. Drei süße Klassiker machen den Anfang.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

1. Butterkekse: Der Klassiker für jeden Keksteller

Sie dürfen auf keinem Weihnachtsteller fehlen: klassische Butterkekse. Ihr mürber, zarter Teig lässt sich besonders gut auf Vorrat zubereiten.

Dafür den fertigen Teig zu einer flachen Scheibe formen, luftdicht verpacken und einfrieren. Soll gebacken werden, den Teig einfach langsam im Kühlschrank auftauen lassen. Danach ausrollen und Sterne, Herzen oder Christbäume ausstechen.

Beim Verzieren ist Kreativität gefragt: Zuckerguss, Schokoglasur oder bunte Streusel machen aus den einfachen Keksen kleine Hingucker.

2. Marzipan-Kekse: Süße Verführung mit Nussnote

Für alle, die es besonders aromatisch mögen, sind Marzipan-Kekse die richtige Wahl. Die süße Mandelmasse sorgt für einen unverwechselbaren Geschmack und bringt Abwechslung auf den Keksteller.

Auch dieser Teig kann problemlos eingefroren werden. Ein praktischer Tipp: Am besten gleich in kleinere Portionen aufteilen. So muss später nur jene Menge aufgetaut werden, die tatsächlich gebraucht wird.

i ?

Nach dem Auftauen lässt sich der Teig nach Belieben formen. Mit Schokolade, gehackten Mandeln oder einer dünnen Puderzuckerschicht werden die Kekse zum festlichen Genuss.

3. Zimt-Streusel-Kekse: So schmeckt der Advent

Was wäre Weihnachten ohne den Duft von Zimt? Zimt-Streusel-Kekse bringen genau dieses typische Adventaroma in die Küche. Ihre würzige Note und der knusprige Biss machen sie zu einer köstlichen Alternative zu den bekannten Klassikern.

Auch hier zahlt sich Vorratsplanung aus: Den vorbereiteten Teig luftdicht verpacken und in den Tiefkühler geben. Wenn spontan Lust aufs Backen aufkommt, einfach auftauen, in die gewünschte Form bringen und verarbeiten.