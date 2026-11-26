i Wer einen weißen Flaum am Tomatenstiel entdeckt, muss nicht zwangsläufig alle Früchte entsorgen. iStock/tbradford Genuss-Frage Schimmel am Stiel – sind die Tomaten noch essbar? Die Tomaten sehen makellos aus, nur der Stiel ist von Schimmel befallen. Warum du dich in diesem Fall nicht allein auf deine Augen verlassen solltest. Von Heute Life 26.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es ein frischer Tomatensalat zum Abendessen werden. Doch beim Griff in die Gemüselade fällt plötzlich ein weißer Flaum auf. Während die Tomaten noch knackig, rot und appetitlich aussehen, hat sich auf dem grünen Stiel bereits Schimmel gebildet. Die ganze Rispe deshalb in den Müll werfen? Oder reicht es, das Grün einfach zu entfernen?

Unsichtbare Gefahr im Inneren

Wie Harald Seitz vom deutschen Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) gegenüber "Öko-Test" erklärt, macht sich Schimmel bei Tomaten häufig zuerst rund um den Strunk bemerkbar. Aufgrund ihres hohen Wassergehalts bieten die Früchte ideale Bedingungen für die Ausbreitung von Schimmelpilzen. Diese können längst ins Innere vorgedrungen sein, obwohl äußerlich nur eine winzige Stelle betroffen ist. Manche Schimmelpilze können zudem gesundheitsschädliche Giftstoffe bilden.

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Diese Gemüsepflanzen sind frostempfindlich i ?

Befallene Tomaten gehören deshalb vollständig in den Müll. Weder großzügiges Wegschneiden noch gründliches Abwaschen oder Erhitzen machen sie zuverlässig wieder genießbar.

Was aber, wenn nur der Stiel schimmelt?

Etwas komplizierter wird es, wenn sich der weiße Flaum ausschließlich auf dem Tomatengrün befindet. Zwar fehlen für diesen konkreten Fall wissenschaftliche Untersuchungen, der Experte unterscheidet jedoch nach der Art der Lagerung. Befinden sich die Tomaten in einer geschlossenen Plastikverpackung, sollte sicherheitshalber der gesamte Inhalt entsorgt werden. Die Schimmelsporen könnten sich bereits auf sämtliche Früchte verteilt haben.

Bei offen gelagerten Rispentomaten sieht die Sache etwas anders aus: Befindet sich lediglich ein kleiner Schimmelansatz am abgeschnittenen Ende des Stiels, empfiehlt Seitz, die umliegenden vier bis sechs Tomaten zu entsorgen und die übrigen sorgfältig zu kontrollieren. Im Zweifelsfall gilt allerdings: Lieber wegwerfen, als ein gesundheitliches Risiko einzugehen.

So bleiben Tomaten länger frisch

Damit es gar nicht erst so weit kommt, lohnt sich nach dem Einkauf ein genauer Blick auf die Lagerung: Raus aus dem Plastik: Angestaute Feuchtigkeit begünstigt die Schimmelbildung.

Angestaute Feuchtigkeit begünstigt die Schimmelbildung. Richtig temperieren: Ideal sind 12 bis 16 Grad, bei Rispentomaten 15 bis 18 Grad.

Ideal sind 12 bis 16 Grad, bei Rispentomaten 15 bis 18 Grad. Dunkel lagern: Reife Tomaten vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Reife Tomaten vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Druckstellen vermeiden: Ein weiches Tuch eignet sich als Unterlage.

Ein weiches Tuch eignet sich als Unterlage. Strunk dranlassen: So bleiben die Früchte länger frisch.

Wer seine Tomaten richtig lagert und regelmäßig kontrolliert, kann nicht nur Lebensmittelverschwendung vermeiden, sondern auch sein Geldbörserl schonen.