Kaum etwas duftet so sehr nach Winter wie eine frisch geschälte Mandarine. Während draußen die Temperaturen sinken, sorgen die orangefarbenen Vitaminbomben für fruchtige Genussmomente und bringen Farbe in die eigenen vier Wände – doch die Freude über den frisch gefüllten Obstkorb hält oftmals nicht lange an.
Gerade erst eingekauft, schon macht sich auf der ersten Mandarine ein weiß-grünlicher Schimmelbelag breit. Schuld daran ist häufig die falsche Lagerung. Denn so dekorativ ein üppig gefüllter Obstkorb auch sein mag, für Zitrusfrüchte ist er nicht unbedingt der beste Aufbewahrungsort. Wer folgende vier Dinge beachtet, kann Orangen, Mandarinen und Clementinen deutlich länger genießen.
Wie lange die süßen Vitaminlieferanten frisch bleiben, hängt auch von ihrer Qualität ab. Ein einfacher Trick im Supermarkt hilft: Nimm die Früchte in die Hand. Fühlen sie sich prall und für ihre Größe angenehm schwer an, spricht das für einen hohen Saftgehalt. Auffallend leichte Exemplare haben hingegen möglicherweise bereits viel Feuchtigkeit verloren.
Auch eine unversehrte Schale ist wichtig, denn kleine Verletzungen erleichtern Schimmelpilzen das Eindringen. Wer Rückstände chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel möglichst reduzieren möchte, greift zu Bio-Ware.
Sind die Früchte bereits etwas schrumpelig, aber noch einwandfrei, müssen sie übrigens nicht in den Müll. Aus ihnen lassen sich immer noch köstlicher Fruchtsaft oder selbst gemachte Marmelade zaubern.