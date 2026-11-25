i Saftig, süß und voller Vitamine: Im Winter haben Zitrusfrüchte Hochsaison. Unsplash/An Shved Zitrusfrüchte im Winter Mit 4 Tipps bleiben Orangen und Mandarinen lang frisch Ein kleiner Fehler beim Aufbewahren kann die süßen Winterfrüchte schneller verderben lassen. Mit diesen vier Tipps beugst du lästigem Schimmel vor. Von Heute Life 25.11.2026, 22:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum etwas duftet so sehr nach Winter wie eine frisch geschälte Mandarine. Während draußen die Temperaturen sinken, sorgen die orangefarbenen Vitaminbomben für fruchtige Genussmomente und bringen Farbe in die eigenen vier Wände – doch die Freude über den frisch gefüllten Obstkorb hält oftmals nicht lange an.

Gerade erst eingekauft, schon macht sich auf der ersten Mandarine ein weiß-grünlicher Schimmelbelag breit. Schuld daran ist häufig die falsche Lagerung. Denn so dekorativ ein üppig gefüllter Obstkorb auch sein mag, für Zitrusfrüchte ist er nicht unbedingt der beste Aufbewahrungsort. Wer folgende vier Dinge beachtet, kann Orangen, Mandarinen und Clementinen deutlich länger genießen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

1 Die richtige Temperatur Zitrusfrüchte mögen es weder zu heiß noch zu kalt. In überheizten Räumen verlieren sie zunehmend an Feuchtigkeit , trocknen aus und werden innen strohig. Zu niedrige Temperaturen können hingegen ihrem Aroma zusetzen.

2 Ab ins Vorratsregal Ein kühler, gut belüfteter Keller oder ein entsprechend temperiertes Vorratsregal bietet sich als Aufbewahrungsort an. Neben der Heizung haben die Früchte hingegen nichts verloren. Auch der Kühlschrank ist für den Erhalt ihres vollen Aromas nicht unbedingt die beste Wahl.

3 Übeltäter Obstkorb Ein ganzer Berg Mandarinen in einer hübschen Schale sieht zwar verlockend aus, kann den Früchten aber zum Verhängnis werden. Liegen sie dicht gedrängt übereinander, entstehen schnell Druckstellen. Gleichzeitig kann die Luft schlechter zirkulieren – ideale Voraussetzungen für Schimmel . Besser ist es, die Früchte nebeneinander und mit etwas Abstand aufzulegen. Kontrolliere sie regelmäßig und entsorge schimmelige Exemplare sofort, damit sich der Pilz nicht weiter ausbreitet.

4 Nicht jede Frucht ist ein guter Nachbar Orangen, Mandarinen und Clementinen dürfen sich problemlos ein Lagerplätzchen teilen. Bei anderem Obst ist hingegen Vorsicht geboten. Insbesondere Äpfel und reife Bananen geben das Reifegas Ethylen ab, das Alterungsprozesse bei Zitrusfrüchten beschleunigen kann. Eine getrennte Aufbewahrung ist daher sinnvoll.

Vorsicht beim Einkauf

Wie lange die süßen Vitaminlieferanten frisch bleiben, hängt auch von ihrer Qualität ab. Ein einfacher Trick im Supermarkt hilft: Nimm die Früchte in die Hand. Fühlen sie sich prall und für ihre Größe angenehm schwer an, spricht das für einen hohen Saftgehalt. Auffallend leichte Exemplare haben hingegen möglicherweise bereits viel Feuchtigkeit verloren.

Auch eine unversehrte Schale ist wichtig, denn kleine Verletzungen erleichtern Schimmelpilzen das Eindringen. Wer Rückstände chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel möglichst reduzieren möchte, greift zu Bio-Ware.

Sind die Früchte bereits etwas schrumpelig, aber noch einwandfrei, müssen sie übrigens nicht in den Müll. Aus ihnen lassen sich immer noch köstlicher Fruchtsaft oder selbst gemachte Marmelade zaubern.