i Die Anwälte Ainedter, Wolm und Werner vertreten die mutmaßliche Putz-Mafia vor Gericht. "Heute"/iStock 800 illegale Reinigungskräfte Millionen-Schaden! Wiener Putz-Mafia zockte Staat ab Ein 51-Jähriger soll von Wien-Ottakring aus ein illegales Reinigungsimperium aufgebaut haben. Die Justiz geht von einem Millionenschaden aus. Von Christian Tomsits 27.11.2026, 12:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach außen hin lief alles sauber, im Hintergrund soll jedoch ein ausgeklügeltes Betrugssystem floriert haben: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat nach vierjährigen Ermittlungen nun Anklage gegen elf Beschuldigte erhoben. Es geht um organisierte Schwarzarbeit, Scheinrechnungen und Abgabenbetrug in Millionenhöhe.

Wie der "Kurier" berichtet, soll ein 51-jähriger Glaserer alles andere als transparent aus einem Büro in Wien-Ottakring mit einem komplexen Firmengeflecht Geld an der Finanz vorbei gescheffelt haben. Ins Rollen gekommen war die Causa durch eine Großrazzia an 17 Firmenadressen im September 2022.

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800 Putzkräfte im Einsatz

Rund 800 überwiegend weibliche Reinigungskräfte sollen in dem Netzwerk schwarz beschäftigt worden sein. Manche waren nur für wenige Stunden angemeldet, obwohl sie Vollzeit arbeiteten, andere überhaupt nicht. Einige kassierten nebenbei auch noch Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe.

"Das haben alle gewusst", gab eine Zeugin laut "Kurier" bei ihrer Befragung an. Insgesamt gehen die Ermittler von 300.000 Schwarzarbeitsstunden zwischen 2014 und 2023 aus. Ihren Lohn sollen die Frauen in Lokalen, Büros und sogar auf einer Tankstelle in bar bekommen haben.

Rechnungen im Internetcafé gedruckt

Mit vorgeschobenen Geschäftsführern, Scheinverträgen und fingierten Rechnungen soll das System jahrelang am Laufen gehalten worden sein. Drohte eine Firma aufzufliegen, wurde sie eiskalt in die Insolvenz geschickt und durch eine neue ersetzt.

"Die Frauen waren immer die gleichen, nur die Firma war immer eine andere", heißt es in der Causa. Als Firmensitze dienten mitunter winzige Hinterzimmer oder leerstehende Wohnungen. Manche Unternehmen verfügten nicht einmal über einen Computer. Rechnungen wurden kurzerhand in einem Internetcafé ausgedruckt.

Auch namhafte Kunden nahmen die Dienste der Reinigungsfirmen in Anspruch. Die Top-Anwälte Klaus Ainedter, Philipp Wolm und Christian Werner vertreten die nur vermeintlichen Saubermänner vor Gericht.

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Prozess dürfte 2027 steigen

Elf Beschuldigte müssen sich voraussichtlich im kommenden Jahr vor Gericht verantworten. Die Anklage der WKStA ist noch nicht rechtskräftig. Für sämtliche Beschuldigte gilt die Unschuldsvermutung.